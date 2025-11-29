Kevin iz "Sam u kući" otkrio kako je umalo stradao zbog scene koja je rasplakala svijet

Macaulay Culkin otkrio je kako se na setu filma "Moja djevojka" koristilo oko tisuću pčela.

Nekada najpoznatije dijete Hollywooda, Macaulay Culkin iznenadio je obožavatelje otkrivši kako je snimana jedna od najtužnijih scena devedesetih - ona u kojoj njegov lik Thomas J. u filmu "Moja djevojka" strada nakon napada pčela.

Iako su mnogi pretpostavljali da je riječ o posebnim efektima, 45-godišnji Culkin je sada potvrdio kako su pčele bile stvarne – i bilo ih je na tisuće.

Macaulay Culkin i Anna Chlumsky - 1 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin i Anna Chlumsky - 2 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin i Anna Chlumsky - 3 Foto: Profimedia

Gostujući u jednom podcastu Culkin je ispričao kako je scena nastala na način koji bi danas bio potpuno zabranjen.

"To se danas ne bi radilo. Stvarno su pustili tisuće pčela po meni", otkrio je Culkin dodavši kako su to napravili. Naime, produkcija mu je na prste stavljala posebnu tvar koja miriše na maticu kako bi pčele bile privučene, ali ne agresivne. Snimali su čak četiri puta, a iako je bio okružen pravim rojem, Culkin je dobio samo jedan ubod – u vrat.

Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Rekli su mi da mašem rukama da izgleda dramatično. Čim bi rekli rez, morao sam ruke gurnuti u vruću sapunicu i trčati u šumu", prisjetio se Culkin, otkrivši savjet pčelara koji ga je dodatno prestrašio: "Ljudi mogu trčati brže nego što pčele lete."

Ove godine obilježava se 35 godina od izlaska prvog nastavka "Sam u kući", a Culkin, koji je kasnije prošao kroz sito i rešeto ovisnosti iz koje se izvukao zahvaljujući partnerici Brendi Song, nije isključio mogućnost povratka u franšizu, a čak je osmislio i koncept. Prema njegovoj verziji Kevin bi bio udovac ili razveden otac koji zbog posla zanemaruje svoje dijete. Nakon svađe, dijete ga zaključa izvan kuće i počne mu postavljati zamke, ovaj put u emocionalnom smislu.

Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Macaulay Culkin (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

"Kuća bi bila metafora našeg odnosa. Pokušavao bih se vratiti ne samo u kuću, nego i u njegovo srce", poručio je Culkin, čiji fanovi su se oduševili njegovom idejom.

Culkin već 30 godina ne razgovara s ocem, a više o tome pročitajte OVDJE.

