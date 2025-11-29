Advent u Zagrebu svečano otvoren: Pogledajte kako je izgledalo paljenje prve svijeće na Manduševcu!

Brojni Zagrepčani pohrlili su u centar Zagreba, gdje je paljenjem prve adventske svijeće službeno otvoren Advent u Zagrebu.

Svečanim paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu, na zagrebačkom Trgu bana Jelačića službeno je otvoren Adent u Zagrebu.

Brojni Zagrepčani okupili su se predvečer u centru Zagreba kako bi dobili prvi dojam ovogodišnjeg programa, ali i pogledali što se nudi u sklopu kućica.

Galerija 7 7 7 7 7

Tonci Glavina, Martina Bienenfeld, Tomislav Tomasevic, Matej Misic. Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Otvorenje Adventa u Zagrebu - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Otvorenje Adventa u Zagrebu - 5 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Špica puna poznatih uoči Adventa: Zagreb je živnuo i bez lampica!

Na paljenju prve svijeće nastupao je jedan folklorni zbor, a kratke govore održali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i monsignor Zlatko Koren. Uz njih, bili su i direktorica zagrebačke Turističke zajednice Martina Bienenfeld, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić.

Otvorenje Adventa u Zagrebu - 6 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Otvorenje Adventa u Zagrebu - 3 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je bilo na otvorenju, pogledajte u fotogaleriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zrake sunca i ljubičasti badić naglasili su sve što Fani Stipković čini posebnom

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tko je švedska pop senzacija? Lijepa plavuša vlasnica je nekih od najvećih hitova koje znate

Pogledaji ovo Celebrity Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama

Pogledaji ovo Celebrity Nova drama: Meghan Markle se ponovno našla u središtu modnog skandala