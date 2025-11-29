Markantni Šime predstavio adventski hit, a nije trebalo dugo da se javi i Maja Šuput!

Šime Elez za ovaj Advent je surađivao s jednom tvrtkom na posebnom izdanju hot doga, kojeg je predstavio u Varaždinu.

Diljem hrvatskih gradova u subotu je započelo adventsko razdoblje, a mnogi građani već su pohrlili u centre vidjeti što sve nude božićni sajmovi.

Otvoren je i Advent u Varaždinu, gdje se našao i markantni Splićanin Šime Elez i to s posebnim razlogom.

Naime, s jednom tvrtkom je surađivao na svojoj verziji hot doga, s čime se pohvalio na Instagramu.

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez i Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

"Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hotdog na Varaždinskom adventu. Sssavršeni by Šime", napisao je Šime, pozvavši sve da probaju. "Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije."

Za ovu objavu trenutno je dobio preko 860 lajkova, a jedan od njih je onaj Maje Šuput, koja je u IN magazinu komentirala prirodu njihove veze.

"Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, obzirom da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne", ispričala je Maja.

I Šime je komentirao njihov odnos, o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavno su bili u Dubaiju, o čemu više čitajte OVDJE.

