Neprežaljeni košarkaški Mozart napokon je zasluženo dobio svoj film: ''Ja ne razmišljam da Dražena nema, nego da će doći i vidjeti to sve...''

Šibenik je sinoć pucao od emocija. 60. rođendan legendarnog Dražena Petrovića obilježen je na najbolji mogući način, svjetskom premijerom biografske drame o "košarkaškom Mozartu". S glavnim akterima filma družio se naš Gordan Vasilj.

Iako već 31 godinu nije s nama, sjećanje na Dražena Petrovića ne blijedi. Njegov put do zvijezda je ekraniziran, a za sinoćnju dugoočekivanu premijeru filma o ovom košarkaškom geniju u njegovu Šibeniku danima se tražila ulaznica više.



''Ja ne razmišljam da Dražena nema nego da će negdje doći i vidjeti to sve. Svi smo tu, svi ćemo na jedan način čuvat Dražena jer on nije ni od obitelji ni od majke, on je od svih nas, za generacije jer tako je živio, a trebalo se zapisati za generacije koje dolaze.'', zaključila je Biserka Petrović, Draženova majka.

Lik Biserke Petrović sjajno je odigrala Zrinka Cvitešić, koja zbog glumačkog angažmana u Londonu nije mogla doći na sinoćnju premijeru, dok je Dražena pred kamerama samouvjereno utjelovio mladi Domagoj Nižić, rođen pet godina nakon smrti neprežaljenog sportaša.



''Možda mi je Zrinka Cvitešić dala najbolji savjet, a to je da budem svoj i da mi jako vjeruje u to što radim i jako sam joj zahvalan. Mislim, budimo realni, ja imam 26 godina, Zrinka je naša najuspješnija i najbolja glumica i kad netko dođe pored vas s tim stavom i tako vam nešto kaže, da ti vjetar u leđa.'', izjavio je Domagoj Nižić.

Ulogom malog Dražena oduševio je 14-godišnji Šibenčanin Tonko Stošić. Iako ima plave oči i ravnu, kratku kosu, bez problema je svakodnevno nosio gustu kovrčavu periku i smeđe leće, kako bi bio što sličniji glavnom liku pa ga svi sad zovu Dražen.



''Meni je baš bilo drago kad sam čuo da ću glumiti u filmu jer glumim svog idola otkad sam bio mlađi i uvijek mi je on bio najdraži igrač, imam baš veliku čast glumiti njega.'', kaže Tonko Stošić.

Neizostavni lik u filmu je i Draženov stariji brat Aleksandar Petrović. Proslavljenog igrača i trenera Acu Tricu kao dječaka glumi Šibenčanin Lovre Tanfara.



''Ekipa s filma je došla na jedan trening, tu su nas pogledali, slikali nas i rekli da će kroz par dana javiti tko će dobiti ulogu i nakon par dana materi mi je došla poruka bi li glumio u filmu, ja sam prihvatio i bilo mi je stvarno drago i sad nakon svega stvarno super osjećaj.'', izjavio je Lovre Tanfara.

Uloga odraslog Ace povjerena je talentiranom Pavlu Matušku, koji se stopio sa svojim likom.



''Zaštitna slika na Whatsappu u obiteljskoj grupi je Aco sa Draženom iza u pozadini.'', kaže Pavle Matuško.

Draženovu djevojku Renatu odigrala je mlada riječka glumica Romina Tonković.



''Jako mi je pomogla i zajedno smo radile i na jeziku i na tekstu i glumački mi je pomogla. Nalazile smo se, prolazile replike, tako da je to bilo vrlo zanimljivo s glumačke strane i vrlo zanimljivo za mene kao osobu jer je ona stvarno predivna žena.'', zaključila je Romina Tonković.



''To je bila njegova najveća ljubav. Četiri, skoro pet godina su bili zajedno. Ona se udala za Šibenčanina, sina od prvog Draženovog trenera Škarice. On je odvjetnik.'', priča Biserka Petrović.

Redatelj filma Danilo Šerbedžija nam je priznao da prvi put ima tremu na premijeri.



''Najveću vrstu odgovornost imam prema obitelji Petrović i kasnije naravno prema svim ljudima koji su Dražena voljeli i još uvijek vole i onda si naravno odgovoran i za publiku, ali nadam se da će im se svidjeti.'', rekao je redatelj danilo Šerbedžija.

Danila je na premijeri došao podržati i slavni otac Rade Šerbedžija, koji se dobro oporavlja nakon operacije.



''Ja sam dobro, mogu hodati i bez štake, operirao sam se prije mjesec dana skoro. Doktor Čengić me operirao, on je čudotvorac i ja mogu i da bacim štaku ako hoću, ali on me savjetuje ne još.'', ispričao je Rade.

A premijeru "Dražena" nije propustio ni Mile Kekin, koji u filmu glumi čuvenog trenera Mirka Novosela.



''Zanimljivost je ta da sam ja djevojački Novosel, tako da je on sad konačno došao na moje. Trebalo nam je skoro 20 godina braka, ali konačno je došao na moje.'', komentirala je Ivana Kekin.

Kekin je napisao i jednu od naslovnih pjesama filma ''1 na 1''.



''U njoj sam pokušao eto, ono što je meni bilo ključno u tom filmu pretočiti u stihove, a to je nekako ta bratska borba i borba mlađeg za pažnju starijeg brata.'', otkrio je.

Neprežaljeni košarkaški Mozart napokon je zasluženo dobio svoj dugometražni igrani film koji u kina stiže 31-og listopada.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pukla ljubav između zvijezde Bayerna i njegove dugogodišnje supruge? Ovo su potezi koji upućuju na to: "Nisam ti ja torbica!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izabel Kovačić oglasila se nakon poroda, objavu je posvetila novorođenoj kćerkici: "Za jednu sićušnu damu..."