Preminuo bubnjar kultnog benda 80-ih

Tužnu vijest o smrti legendarnog bubnjara potvrdio je njegov kolega iz kultnog benda Martin Degville.

Glazbeni svijet izgubio je još jedno veliko ime – u 80. godini preminuo je Ray Mayhew, bubnjar britanskog benda Sigue Sigue Sputnik, koji je u 1980-ima obilježio scenu novog vala.

Vijest o njegovoj smrti 28. kolovoza objavio je pjevač Martin Degville, koji je na Facebooku podijelio dirljivu poruku o gubitku najbližeg prijatelja i kolege iz benda. Uzrok smrti nije naveo.

Sigue Sigue Sputnik Foto: Profimedia

''S velikom tugom sam danas saznao da je moj najbolji prijatelj i bubnjar grupe Sigue Sigue Sputnik, Ray Mayhew, preminuo.Neka te Bog blagoslovi – zauvijek ćeš biti u mojim mislima, ali i u srcima fanova koji te vole. Bio si snaga, svjetlo koje je sjalo tako jako. Počivaj u miru, prijatelju. Voljet ću te zauvijek'', poručio je, prenosi Daily Mail.

Ray Mayhew ušao je u povijest popularne glazbe kao član benda kojeg je 1982. osnovao basist grupe Generation X, Tony James. Sigue Sigue Sputnik ostali su zapamćeni po ekstravagantnom stilu, glam rock i elektronskim utjecajima te hitovima poput ''Love Missile F1-11'' i ''21st Century Boy'', koji su ušli u britansku Top 40 ljestvicu.

Nakon razdoblja provedenog u jednom od najspecifičnijih bendova svoje ere, Mayhew je nastavio glazbenu karijeru kroz projekte poput Mayhem Deranged. Njegov doprinos sceni ostaje neizbrisiv, a fanovi širom svijeta danas se opraštaju od još jedne legende osamdesetih.

