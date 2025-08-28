Seve najavila veliki spektakl u Splitu i Zagrebu, poznati su datumi!

Rodni grad dočekat će Severinu 24. 10. na splitskim Gripama, dok je Arena Zagreb za nju rezervirana 7. 11.

Nakon što je tijekom aktualne dvoranske turneje rasprodala dvorane svih većih gradova u Hrvatskoj, Severina je najavila koncerte i u preostalim dvama najvećim gradovima – u Zagrebu i Splitu.

Tim povodom u priopćenju organizatora stoji:



''Ona je enfante terrible i femme fatale u jednom, i uvriježeno je mišljenje kako bi svatko bar jednom u životu trebao doći na njezin koncert. Ona je Severina. Iako znamo da se bori za žene, sve one 'drugačije', kao i one potlačene, koncerti u Splitu i Zagrebu zovu se 'Ja samo pjevam' te, kako ona kaže, bit će to koncerti za cijelu obitelj. Severina će se na stageu pojaviti samo kao jedna djevojčica čiji je san postao stvarnost.

Foto: Sanela Babić

Nerijetko je ogledalo neispunjenih snova ogorčenih ljudi, koji su je zbog toga i često osporavali - i kao ženu, i kao kantautora, i kao osobu. I koja je i sama mogla postati ogorčena. Ali izabrala je bolji put, put kojim se rjeđe ide, i to do kraja. Zato je jedna od vas koji ste također osporavani. I jedina prepoznata javna osoba na strani malog čovjeka, koja javno progovara o problemima bez kalkulacije.''

Vijest je objavila i na svom Instagram profilu.

