Meghan Markle pokazala dosad neviđene fotografije s vjenčanja!

Meghan Markle u svojoj emisiji pokazala je dosad neviđene fotografije sa svadbene svečanosti, ali i ugostila glavnu kuharicu svog vjenčanja, koja je otkrila da je jedno jelo s njega ostalo u ponudi restorana.

Ovih dana na Netflixu je osvanula druga sezona emisije "S ljubavlju, Meghan", s kojom Meghan Markle i dalje ne dobiva dobre ocjene kritičara.

Jedna od gošći te lifestyle kulinarske emisije bila je i renomirana chefica Clare Smyth, vlasnica restorana Core s tri Michelinove zvjezdice, koja je prije osam godina bila glavna kuharica svadbene večere Markle i njezina supruga, princa Harryja.

Meghan Markle i Clare Smyth

Meghan Markle i Clare Smyth

Meghan Markle i Clare Smyth

Tijekom razgovora o nabavi namirnica iz različitih krajeva svijeta, Markle se prisjetila svog svadbenog jelovnika te poručila kako su imali kartu na kojoj je prikazano otkud je svaki sastojak došao.

"Imali smo kartu odakle je sve nabavljeno. Stvarno smo željeli da ljudi cijene odakle dolazi svaki sastojak. Mislim, to je bio najukusniji obrok. Svi još uvijek pričaju o njemu", ispričala je Markle, dok je Smyth otkrila kako ju je poseban zahtjev para, onaj o kasnim zalogajima, doveo do i danas tajne stavke na jelovniku njezina restorana - pohane piletine.

Meghan Markle

Meghan Markle

Meghan Markle

Meghan Markle

"To zapravo nije nešto što obično radim, pa smo morali pokušati stvoriti recept za pohanu piletinu", izjavila je Smyth, na što joj je Markle kompletirala da je uspjela.

U epizodama druge sezone, čije ocjene variraju od 3,0 do 5,3, prikazane su i nove fotografije s velikog vjenčanja 2018., koje uključuju dvije snimke mladenaca s večernje zabave, jednu dnevnu i jednu s plesnog podija. Prikazane su i fotografije uređenja prostora, postavljenih stolova te večernjeg vatrometa.

