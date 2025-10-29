Nema glamura bez kaosa: Meri Goldašić otkrila kako stvarno izgleda dan influencera

Meri Goldašić podijelila je fotografiju iz svog automobila na kojem je bila odjeća dok se presvlačila za različita događanja.

Da život influencera ponekad nije lagan, pokazala je na svojem Instagramu Meri Goldašić.

Nekadašnja natjecateljica MasterChefa, koju samo na Instagramu prati gotovo 200 tisuća ljudi, trebala je prisustvovati dvama društvenim događanjima, no kako bi na vrijeme stigla s jednog na drugi, morala je krenuti dosta ranije i presvući se u automobilu.

Galerija 26 26 26 26 26

Meri Goldašić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakva transformacija! Novi izgled našeg saborskog zastupnika sve je iznenadio

Na Instastoryju je podijelila fotografiju automobila prepunog odjeće, dok su joj blizu torba i bočica vode, uz natpis "U letu od 7 ujutro i dva presvlačenja u autu kasnije".

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 1 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

I dok se na društvenim mrežama često čini da je život influencera savršen niz estetskih trenutaka, Meri je odlučila pokazati stvarnu, nefiltriranu verziju — onu s gužvama, odjećom razbacanom po sjedalima i brzinskim outfit promjenama između obaveza. Upravo taj prizor mnoge je podsjetio da se iza svake savršene fotografije krije organizirani kaos koji prati brzi tempo modernog influencera.

Meri Goldašić - 3 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

Kako joj izgledaju brat i sestra, pogledajte OVDJE.

Kako je renovirala staru kupaonicu, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Biste li kupili nešto s popisa? Meghan Markle predstavila božićnu kolekciju svog brenda