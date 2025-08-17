Preminuo je cijenjeni britanski glumac, kojeg pamtimo po ulozi u Supermanu

Umro je Terence Stamp, hvaljeni britanski glumac kojeg pamtimo kao Generala Zoda.
Britanski glumac Terence Stamp, poznat po ulozi glavnog negativca Generala Zoda u filmovima "Superman" i "Superman II", preminuo je danas u 88. godini, prenosi Daily Mail.
Glumio je u mnogim filmovima, od "Theorem" 1968. godine i "A Season in Hell" 1971., do "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" 1994., gdje je glumio transrodnu ženu.
Terence Stamp - 6 Foto: Profimedia
Terence Stamp - 7 Foto: Profimedia
"Ostavlja iza sebe izvanredno filmsko i književno djelo koje će i dalje inspirirati ljude. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku'', objavila je njegova obitelj.
Terence Henry Stamp rođen je 22. srpnja 1938. godine u Stepneyju, istočnom Londonu. Potjecao je iz skromne radničke obitelji – otac mu je bio vojnik i tvornički radnik, dok je majka bila domaćica. Djetinjstvo mu je obilježilo siromaštvo, ali i velika znatiželja prema umjetnosti i kazalištu. Nakon školovanja upisao je Webber Douglas Academy of Dramatic Art u Londonu, gdje je započeo svoje ozbiljno glumačko usavršavanje.
Terence Stamp - 4 Foto: Profimedia
Stampov filmski debi dogodio se 1962. godine u filmu "Billy Budd", redatelja Petera Ustinova. Njegova uloga mladog mornara donijela mu je međunarodnu slavu i nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca. Odmah se istaknuo kao glumac iznimne karizme i izražajne pojave.
Tijekom 1960-ih postao je jedno od prepoznatljivih lica britanskog ''novog vala''.
Terence Stamp - 2 Foto: Profimedia
Terence Stamp - 3 Foto: Profimedia
Sedamdesetih godina Stampova karijera usporila je jer je veći dio vremena provodio u Indiji, baveći se duhovnošću i meditacijom. Povratak na veliku scenu ostvario je zahvaljujući nezaboravnoj ulozi negativca, generala Zoda u filmu "Superman" (1978) i njegovom nastavku "Superman II" (1980), gdje je ostao upamćen kao jedan od najupečatljivijih stripovskih zlikovaca.
U devedesetima i dvijetisućitima Stamp je ponovno doživio uspjehe, posebno ulogama u: "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" (1994) – gdje je tumačio transrodnu ženu Bernadette, što mu je donijelo veliko priznanje kritike i publike, "The Limey" (1999) – film Stevena Soderbergha u kojem je briljirao kao osvetnički bivši kriminalac, "Star Wars: Episode I – The Phantom Menace" (1999) – u ulozi kancelara Finisa Valoruma.
Stamp je nastavio raditi i u kazalištu, a pojavljivao se i u televizijskim serijama. Njegova filmska karijera traje više od šezdeset godina, a iza sebe ima preko 70 filmskih i televizijskih uloga.
Terence Stamp - 9 Foto: Profimedia
Stamp je poznat po zanimanju za filozofiju, meditaciju i zdrav život. U mladosti je bio u vezi s poznatim manekenkama i glumicama, među njima i s Jean Shrimpton. Od 2002. do 2008. godine bio je u braku s Elizabeth O Rourke.
