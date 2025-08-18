Za nesvakidašnju haljinu lijepe voditeljice morat ćete sami pronaći opis

Voditeljica Lejla Durmo privukla je veliku pažnju na crvenom tepihu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala svojom neobičnom haljinom.

U pitanju je kreacija sirena-kroja, ali s vrlo neobičnim i hrabrim detaljima. Gornji dio haljine izrađen je od crne prozirne tkanine sa siluetom korzeta, dok donji dio dominira raskošnom intenzivno ljubičastom satenskom tkaninom koja je oblikovana u voluminozne, gotovo skulpturalne forme. Taj dizajnerski zahvat podsjeća na spoj visoke mode i moderne arhitekture, što daje haljini dramatičan, ali i glamurozan izgled.

Lejla Durmo - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Lejla je kosu podigla u elegantnu punđu, čime je dodatno istaknula sofisticiranost kombinacije. Minimalistički nakit i odabrani make-up naglasili su da je fokus večeri bio upravo na haljini.

Lejla Durmo - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Lejla Durmo poznato je lice javnog servisa BHRT, konkretno televizijskog kanala BHT1. Prakticira višestruke uloge – kao urednica, producentica i voditeljica, a najviše je prepoznata po emisiji "Inbox", namijenjenoj mladim gledateljima, te po angažmanima u revijalnom i glazbenom programu.

Lejla Durmo - 2 Foto: Instagram

Tijekom Sarajevo Film Festivala Lejla Durmo često pronalazi put do crvenog tepiha kao dio voditeljskog tima BHRT-a, izvještavajući uživo i vodeći specijalne emisije poput ''Crvenog tepiha'' i ''Festivalske pozornice''.

Durmo je poznata po svojoj vizualno upečatljivoj i često neobičnoj modnoj estetici. Na crvenom tepihu SFF-a isticala se elegantnim kreacijama bosanskohercegovačkih dizajnera.

Bila je u braku s bosanskohercegovačkim pjevačem Berinom Buturovićem, ali su, prema medijskim izvještajima, nakon nekoliko godina zajedništva odlučili prekinuti brak.

Lejla Durmo - 7 Foto: Instagram

