Znate li da je ovoj glumici jedan od najvećih regionalnih šarmera posvetio pjesmu?

Jasna Bery, nekadašnja djevojka Zdravka Čolića, pojavila se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.

Crveni tepih Sarajevo Film Festivala svake godine okupi mnoge poznate regionalne i svjetske zvijezde. Ni ova godina nije bila iznimka, a već tijekom prva tri dana tepihom su se prošetali Darko Rundek, Hanka Paldum, Fuad Backović Deen, Ksenija Pajić i pas Lija.

Jedna od poznatijih gošća festivala je i glumica Jasna Bery, koja se pojavila na crvenom tepihu odjevena u kraću haljinu.

Jasna Bery - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Jasna Bery - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Bery, koja nastupa pod imenom Jasna Ornela Bery, tumačila je ulogu Bahre u seriji "Lud, zbunjen, normalan", a mnogi donedavno nisu znali kako je ova glumica bila u vezi sa Zdravkom Čolićem.

Romansa između glumice i glazbenika trajala je tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, kada su oboje živjeli u Sarajevu. Glumica je ranije pričala o sudbonosnom susretu sa Zdravkom u Domu mladih na Skenderiji, gdje su se zaljubili.

Jasna Bery - 1 Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Jasna Ornela Bery Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezerviran za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život", rekla je Jasna ranije za Dnevni avaz.

Romansa nije potrajala, a ubrzo su im se životni putevi razdvojili. Navodno su se sreli nakon rata u Beogradu.

"Bio je to vrlo emotivan susret. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je zadržati to. On je dobar čovjek. Ja sam kod njega voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Čola mi je posvetio pjesmu "Noć mi te duguje", prisjetila se svojedobno.

Sreću je pronašla s baletanom i koreografom Tončijem Marinićem, s kojim je imala sina Vuka.

