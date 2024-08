Čolićeva prva ljubav danas je poznata glumica i ima 70 godina, evo kako izgleda: ''Uvijek će imati dio u mom srcu!''

Romansa Jasne Ornele Bery i Zdravka Čolića trajala je tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, a glumica kaže da će glazbenik uvijek imati posebno mjesto u njenom srcu.

Zdravko Čolić već više od dva desetljeća ljubi svoju suprugu Aleksandru. Par zajedno ima dvije kćeri, Unu i Zdravko, a privatni život drže podalje od javnosti. Pjevač je uvijek bio tajnovit oko ljubavnog života pa javnost desetljećima nije znala da je njegova prva ljubav bila glumica Jasna Beri, poznata i kao Jasna Ornela Bery.

Naime, Jasna je pozornost plijenila osljednjih dana na Sarajevo Film Festivalu. Prestižnim crvenim tepihom prošetala je u crnoj modnoj kombinaciji. Haljina je imala prozirne dijelove, a to je dodatno istaknulo vitku liniju glumice koja ima 70 godina.

Romansa između glumice i glazbenika trajala je tijekom 70-ih doina prošlog stolječa, kada su oboje živjeli u Sarajevu. Glumica je ranije pričala o sudbonosnom susretu sa Zdravkom u Domu mladih na Skenderiji, gdje su se zaljubili.

''Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezerviran za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život'', rekla je Jasna ranije za Dnevni avaz.

Romansa nije potrajala, a životni putevi su im se razdvojili. Navodno su se sreli nakon rata u Beogradu.

''Bio je to susret vrlo emotivan. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je zadržati to. On je dobar čovjek. Ja sam kod njega voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Čola mi je posvetio pjesmu "Noć mi te duguje'', prisjetila se glumica svojedobno.

Jasna Ornela Bery našoj javnosti poznata je iz serija ''Lud, zbunjen, normalan'' i ''Bitange i princeze'', a glumila je i u filmovima ''U zemlji krvi i meda'', ''Na putu''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić s bujnim poprsjem u prvom planu zagolicala je maštu pratitelja koji joj pišu: "Lile, izgledaš kao bomba!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rakitićeva Raquel odgovorila na osude zbog oufita koji je nosila u Međugorju: ''Nisam bila gola, ne osuđujte prije nego znate istinu''

Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Čolić šokirao je ponašanjem na posljednjem koncertu: ''Vidio čovjek da prolazi pa probao i on!''

Pogledaji ovo Clubzone Zdravko Čolić za Riječane će nastupiti dvije večeri zaredom: Najavljen je datum drugog koncerta

Pogledaji ovo Celebrity Koncert Zdravka Čolića prekinut nakon sat vremena, no on se nije dao tako lako otjerati s pozornice!

Pogledaji ovo Celebrity Tiktokerica tvrdi da je mlada američka pjevačica ukrala veliki Oliverov hit, zvuči li i vama pjesma isto?

Pogledaji ovo Celebrity Mrle otkrio da ima zdravstvene probleme, morat će se odreći jedne stvari: ''Tajio sam, idem na operaciju...'