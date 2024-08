Kolovoz je u Sarajevu rezerviran za umjetnost, film, kulturu, donosimo sav šušur i glamur s najvažnijeg crvenog tepiha u susjedstvu!

Sarajevske ulice ponovno su okupirane mnogobrojnim regionalnim i inozemnim glumačkim zvijezdama. To znači samo jedno – u tijeku je 30. jubilarno izdanje Sarajevo film festivala. Donosimo sav šušur i glamur najvažnijeg crvenog tepiha u susjedstvu.

Kolovoz je u Sarajevu rezerviran za umjetnost, film, kulturu te njegovanje starih i stvaranje novih prijateljstava, zbog čega njegovo festivalsko srce ponosno kuca već punih 30 sezona.



''Najbolje godine, tako kaže, 30 su nove sve ove ostale godine, počašćena sam da sam ponovno na Sarajevo film festivalu, moram priznat da dugo nisam bila tako da udišem punim plućima sve ovo što se događa i želim još puno godina ovakvih divnih filmova zabava društva i vaše divno sarajevsko srce'', kaže Judita Franković.



Najveća i najprestižnija filmska smotra u široj regiji okupila je kako domaću tako i inozemnu filmsku kremu, među kojom zvijezde kao da su se natjecale koja će bolje okrenuti što više glava. Naravno, naša diva Bojana Gregorić, koja je u Sarajevu predstavila film Backup, nije se morala previše ni truditi.



''Uvijek fantastično, uvijek jedno dobro raspoloženje, divni ljudi, zabava, odlična klopa, nadamo se da nam je i film odličan i evo ja ću ga isto prvi put večeras vidjeti'', govori Bojana Gregorić Vejzović.

Njezin kolega Tarik Filipović crveni je tepih iskoristio za stvaranje novih obiteljskih uspomena, pa je njega i suprugu Lejlu pratio sin Dino.



''Od samih početaka ovo je nešto što je pokazalo pravo srce Sarajeva i ljudi koji i nisu iz ovog podneblja a koji dolaze ovdje osjete to srce na svakom koraku a ne samo na projekcijama filmova i na crvenom tepihu'', kaže Tarik.

Festival je otvoren svjetskom premijerom filma Danisa Tanovića ''Nakon ljeta'', snimanog na Prviću, u kojem je ulogu ostvario i naš Goran Navojec. A čini se da gotovo svako glumačko ime gaji neku posebnu vezu sa Sarajevom.



''Budući da imam agenciju u Sarajevu i tajnu agenticu evo upravo se mučim s nekim engleskim a trebam snimit audiciju za jedan jako zanimljiv projekt a puno sam takvih stvari obavio u Sarajevu mene ljudi zezaju tebi je Sarajevo baš na fakali pa se nadam da će i to pripomoć'', misli Goran.



Njegovu šarmu ne odolijevaju ni inozemni filmaši, poput oskarovca Corda Jeffersona, koji je održao masterclass u Bosanskom kulturnom centru i govorio o svojem filmu Američka fikcija.



''Po drugi put sam ovdje i zapravo sam odrastao s nekim vrlo bliskim prijateljima iz Bosne, u SAD-u, petorica su sada ovdje. Proveli su me uokolo, upoznali s obiteljima i bilo je divno. Volim ovaj grad!'' rekao je Cord.

U koji je prvi put stigla švedska glumica Noomi Rapace, i to u ulozi predsjednice žirija za natjecateljski program igranog filma.



''Počašćena sam prilikom biti ovdje. Ovo je predivan festival koji slavi filmaše i bavi se filmom, a ne toliko okolnim kaosom tog svijeta. Doista sam sretna što sam ovdje, i to prvi put u Sarajevu.''



Baščaršija je proglašena blagom europske filmske kulture i tako se pridružila listi od 49 lokacija koje su obilježile europsku kinematografiju. A svi oni gladni filmske kulture pred sobom, do kraja festivala 23. kolovoza, imaju bogat meni sa gotovo 250 filmskih ostvarenja iz 70 država, od koji će 57 u Sarajevu imati premijeru.

