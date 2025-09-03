Kim Kardashian ne vjeruje u davanje domaće zadaće djeci: ''Trebaju imati život!''

Kim Kardashian u jednom je podcastu kritizirala domaće zadaće koje dobivaju njezina djeca u školi.

Reality starleta Kim Kardashian majka je četvero djece, koje je dobila tijekom braka s osramoćenim reperom Kanyeom Westom, a u odgoju joj pomaže i nekoliko dadilja.

Međutim, kao roditelj školaraca iznijela je pomalo kontroverzno mišljenje o odgoju. Kako je 44-godišnjakinja sama priznala, ne vjeruje u domaće zadaće koje njezina djeca dobivaju u školi.

"Ne vjerujem u domaće zadaće, ali reći ću vam zašto. Djeca su u školi osam sati dnevno. Kad dođu kući, trebaju se baviti sportom, imati život, provoditi vrijeme s obitelji. Mislim da domaće zadaće trebaju ostati u školi", izjavila je Kardashian u podcastu Kaija Cenata, u kojem je gostovala sa sinom Saintom.

Sličnog je mišljenja i njezina starija sestra Kourtney, koja je tijekom gostovanja u jednom podcastu u svibnju izjavila da je škola zastarjela.

"Zašto djeca idu u školu?" upitala je tada i dodala kako razmišlja o obrazovanju svoje djece te otvoreno govori o opcijama školovanja kod kuće. Iz tog razloga mnogi korisnici društvenih mreža poručili su joj da je potpuno izvan dodira sa stvarnošću te podsjetili sudionicu reality emisija kako ne mogu sva djeca živjeti od roditelja te da većina obitelji nema luksuz privatnih učitelja i dadilja.

"Djeca trebaju ići u školu kako ne bi završila poput nje i ostatka Kardashianovih", napisao je tada jedan korisnik X-a.

