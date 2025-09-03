Tko je najbolja prijateljica Leyle iz turske hit-serije? Njezin glumački put nije bio uobičajen

Lijepa Liyla ima samo 26 godina, a već je dio velike uspješnice koja se emitira i u Hrvatskoj.

Premijerne epizode serije ''Leyla'', koje još nisu prikazane ni u Turskoj, stigle su na Novu TV u utorak, 2. rujna, a gledatelji sada imaju priliku pratiti i mladu glumicu Lilyu İrem Salman. Ona u seriji utjelovljuje Fidan – najbolju prijateljicu glavne junakinje, hrabru djevojku koja je uvijek uz nju i bezuvjetno joj pomaže iako se potajno nosi s vlastitim osjećajima jer je zaljubljena u prijatelja s kojim je odrasla na smetlištu.

Lilya je rođena 1999. godine u Istanbulu i odmalena je pokazivala zanimanje za umjetnost, no njezin put nije bio sasvim uobičajen.

Najprije je završila školu za pomorstvo i čak položila ispite potrebne za karijeru na moru. Ipak, ubrzo je shvatila da takav život nije za nju, pa se posvetila glumi. Upisala je studij drame i potpuno se zaljubila u kazalište, a najviše su je privlačili mjuzikli jer su joj omogućili da spoji glumu, ples i glazbu.

Na televiziji je debitirala u seriji ''Moja braća''. Nakon toga pojavila se i u seriji ''Vatrene ptice'', a zatim je stigla i velika uloga u ''Leyli'', koja joj je donijela popularnost i kod međunarodne publike.

Osim na televiziji, Lilya je velika zvijezda i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati oko milijun ljudi, a tamo objavljuje i profesionalne fotografije i privatne trenutke. Njezina prirodnost i iskren osmijeh donijeli su joj vojsku obožavatelja, a svaki njezin post izazove mnoštvo reakcija.

Za razliku od mnogih drugih mladih zvijezda, Lilya svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Nema nikakvih skandala ni javnih veza, a poznata je po tome da se u potpunosti fokusira na karijeru. Upravo ta diskretnost daje joj dodatnu dozu šarma i mističnosti.

Dok na ekranu glumi Fidan, djevojku koja se bori s osjećajima, ali ostaje simbol hrabrosti i odanosti, u stvarnom životu Lilya İrem Salman polako, ali sigurno gradi put prema zvijezdama.

U središtu priče ove hit-serije nalazi se Leyla, koju tumači karizmatična Cemre Baysel. Leyla je mlada žena snažnog karaktera, obilježena tragedijom i izdajom. Više o njoj pročitajte OVDJE.

