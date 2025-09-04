Drugačija strana premijera Plenkovića! Najmlađi nasljednik tatu nije ispuštao iz zagrljaja

Andrej Plenković na premijeru animiranog filma poveo je sinčića Ivana.
Našem premijeru u ovom posebnom izlasku pravio je najmlađi nasljednik Ivan.
Andrej Plenković sa sinom Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Maleni nasljednik u bijeloj majici i trapericama bio je prava atrakcija večeri, a Plenković ga je ponosno nosio u naručju dok je pozdravljao okupljene.
Andrej Plenković sa sinom Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Podsjetimo, Andrej Plenković u braku je s Anom Maslać Plenković, a zajedno imaju troje dječice - Marija i Ivana i kćerkicu Milu.
O top formi premijera Plenkovića priča se već neko vrijeme, a otkrio je i što se krije iza njegove velike transformacije. Više pročitajte OVDJE.
Andrej Plenković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Andrej Plenković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Andrej Plenković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
