Danijela Dvornik pokazala sestru Anu: Njihov odnos nije uvijek bio najbolji

Danijela Dvornik objavila je fotografiju sa sestrom koja živi u Firenci te otkrila kako njihov odnos nije uvijek bio najbolji.

Danijela Dvornik na Instagramu se pohvalila fotografijom s mlađom sestrom Anom, koja živi u Italiji.

Supruga neprežaljenog kralja funka Dine Dvornika tim je povodom otkrila i detalje iz njihova djetinjstva te priznala kako se nisu uvijek slagale.

"Koliko smo se mi svađale... Znale bi se i potući, a otac je morao intervenirati, i to s posla. Ja sam bila prva, a pet godina kasnije došla je ona. Nekoliko dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu: 'Zašto si je morala roditi? Zašto nisam ostala jedina?' Kasnije je bilo: kud ja, tu i ona", započela je svoju dugačku objavu Danijela, pa nastavila.

"Vječni uteg na mojim dječjim leđima plus najveća špijunica u tom dobu odrastanja i vječnih tajni koje je ona s radošću otkrivala materi i ocu. Onda bi me starci stavili u kaznu, a ona imala toliku grižnju savjesti da bi mukotrpno radila na pregovorima da me ipak puste iz kazne. I kad bi ona pobjedonosno došla i rekla 'Dani, možeš ići vani, nagovorila sam starce da te ipak puste', ja bih ponosno i tvrdoglavo odgovorila: 'E baš neću sad!' Dva ili tri dana moje musave face, totalne nezainteresiranosti i durenja, bila su najveća kazna za njih", dodala je Danijela i otkrila kako su tek u odrasloj dobi razvile dobar odnos.

"Tek negdje kad sam ja se udala, a ona otišla na fax, naš je odnos poprimio ono što se zove sestrinstvo. Danas, ne viđamo se puno, ali nadoknadimo. Ono što nas svih veže u obitelji osim krvnih zrnaca, jesu građevinski projekti. Ipak je ona svojim tehničkim znanjem osmislila moje prostore", otkrila je Danijela.

O njezinoj sestri Ani ne zna se mnogo, osim da je udana za Talijana, s kojim ima dvije kćeri, te da živi i radi u Firenci.

