Poznata su imena predavača i posebnih gostiju na Slano Film Days, evo tko dolazi!

Slano Film Days ove godine će se održati od 16. do 20. lipnja, a zainteresirani moći će sudjelovati na radionicama s poznatim imenima iz regije.
Razgovori o filmu, projekcije i brojna neformalna druženja još će jednom pretvoriti Slano u mjesto susreta, inspiracije i kreativnog dijaloga među filmskim stvarateljima, stvarajući prostor za razmjenu iskustava, ideja, autorskih pristupa i filmskih senzibiliteta.
Slano Film Days Foto: Bozo Radic / CROPIX
Sudionici filmskih razgovora i radionica ovogodišnjeg Slano Film Days istaknuti su regionalni filmski umjetnici, a riječ je o sedam redateljica i redatelja te sedam glumica i glumaca, čiji je rad obilježio proteklu kinematografsku godinu i čija se ostvarenja redovito prikazuju i nagrađuju na najznačajnijim svjetskim festivalima.
To su: Bruno Anković (Hrvatska), Igor Bezinović (Hrvatska), Stefan Đorđević (Srbija), Ilir Hasanaj (Kosovo), Ester Ivakič (Slovenija), Sara Stijović (Crna Gora) i Georgi M. Unkovski (Sjeverna Makedonija).
Slano Film Days - redatelji Foto: PR
Predavanja i radionice namijenjene glumcima pohađat će sedam glumica i glumaca koji su se istaknuli ulogama u recentnoj kinematografskoj i televizijskoj produkciji. Oni su Dino Bajrović (Bosna i Hercegovina), Jelena V. Đukić (Crna Gora), Milica Gojković (Srbija), Kosovare Krasniqi (Kosovo), Tamara Ristoska (Sjeverna Makedonija), Ana Marija Veselčić (Hrvatska) i Mina Švajger (Slovenija).
Slano Film Days - glumci Foto: PR
Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival, a Slano Film Days održat će se od 16. do 20. lipnja.
Sve informacije o Slano Film Days dostupne su na službenoj mrežnoj stranici www.slanofilmdays.hr te na društvenim mrežama.
Lani je bio gost Stebe Buscemi, a ekskluzivni intervju pročitajte OVDJE.
