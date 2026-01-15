Poznata su imena predavača i posebnih gostiju na Slano Film Days, evo tko dolazi!

Slano Film Days ove godine će se održati od 16. do 20. lipnja, a zainteresirani moći će sudjelovati na radionicama s poznatim imenima iz regije.

Nakon dva iznimno uspješna izdanja, Slano Film Days, jedinstveno događanje posvećeno filmu, koje povezuje regionalne autore i renomirana imena iz svijeta filma i filmske industrije, nastavlja svoju priču.

Razgovori o filmu, projekcije i brojna neformalna druženja još će jednom pretvoriti Slano u mjesto susreta, inspiracije i kreativnog dijaloga među filmskim stvarateljima, stvarajući prostor za razmjenu iskustava, ideja, autorskih pristupa i filmskih senzibiliteta.

Slano Film Days Foto: Bozo Radic / CROPIX

Sudionici filmskih razgovora i radionica ovogodišnjeg Slano Film Days istaknuti su regionalni filmski umjetnici, a riječ je o sedam redateljica i redatelja te sedam glumica i glumaca, čiji je rad obilježio proteklu kinematografsku godinu i čija se ostvarenja redovito prikazuju i nagrađuju na najznačajnijim svjetskim festivalima.

To su: Bruno Anković (Hrvatska), Igor Bezinović (Hrvatska), Stefan Đorđević (Srbija), Ilir Hasanaj (Kosovo), Ester Ivakič (Slovenija), Sara Stijović (Crna Gora) i Georgi M. Unkovski (Sjeverna Makedonija).

Slano Film Days - redatelji Foto: PR

Predavanja i radionice namijenjene glumcima pohađat će sedam glumica i glumaca koji su se istaknuli ulogama u recentnoj kinematografskoj i televizijskoj produkciji. Oni su Dino Bajrović (Bosna i Hercegovina), Jelena V. Đukić (Crna Gora), Milica Gojković (Srbija), Kosovare Krasniqi (Kosovo), Tamara Ristoska (Sjeverna Makedonija), Ana Marija Veselčić (Hrvatska) i Mina Švajger (Slovenija).

Slano Film Days - glumci Foto: PR

Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival, a Slano Film Days održat će se od 16. do 20. lipnja.

Sve informacije o Slano Film Days dostupne su na službenoj mrežnoj stranici www.slanofilmdays.hr te na društvenim mrežama.

Lani je bio gost Stebe Buscemi, a ekskluzivni intervju pročitajte OVDJE.

