Jeste li čuli za ovu seriju? Zbog svoje tematike bila je tema u parlamentu!

Serija "Adolescence" osvojila je četiri Zlatna globusa, a zbog teme zlostavljanja, utjecaja društvenih mreža i toksične muške kulture uvedena je i u školski program britanskih škola.

Netflixova mini-serija "Adolescence" postala je jedan od najhvaljenijih televizijskih projekata posljednjih mjeseci, a u noći s nedjelju na ponedjeljak dominirala je dodjelom nagrada Zlatni globus, odnijevši kipiće u četiri kategorije.

Jedan od članova glumačkog ansambla, mladi britanski glumac Owen Cooper dodatno je podigao prašinu osvojivši jedan od najprestižnijih priznanja u svijetu televizije.

Owen Cooper - 2 Foto: YouTube Screenshot

Owen Cooper - 4 Foto: Profimedia

Ukoliko dosad niste čuli za seriju "Adolescence", u pitanju je mini-serija koja kroz četiri epizode snimane u jednom kontinuiranom kadru prati priču o 13-godišnjem Jamieju Milleru, dječaku koji je optužen za ubojstvo svoje kolegice iz škole. Serija istražuje posljedice tog događaja na njegovu obitelj, njegov mentalni svijet i utjecaj društvenih mreža te toksične muške kulture na mlade ljude. Uz Coopera, u glavnim ulogama pojavljuju se i Stephen Graham, Ashley Walters i Erin Doherty.

Owen Cooper - 3 Foto: YouTube Screenshot

Owen Cooper - 2 Foto: Profimedia

Ovaj Netflixov projekt, objavljen 13. ožujka prošle godine, osvojila je publiku i kritiku jer se bavi teškim temama — ubojstvom, mladenačkim pritiscima, psihološkim pritiscima i utjecajem interneta na psihozu tinejdžera — i čini to na realističan, suptilan način, bez sentimenata, a kroz iznimno tešku izvedbu glavnog glumca.

Owen Cooper - 3 Foto: Profimedia

Owen Cooper - 1 Foto: Profimedia

Autor Stephen Graham pronašao je inspiraciju za seriju u tada aktualnim slučajevima ubojstva Ave White, Elianne Andam i Brianne Ghey te je odlučio istražiti motivaciju ekstremnog nasilja mladih dječaka prema svojim vršnjakinjama. U britanskom parlamentu su podržali projekt emitiranja serije u srednjim školama kako bi pokušali umanjiti utjecaj konzervativnih podcastera poput Andrewa Tatea na današnju djecu.

Owen Cooper - 5 Foto: Profimedia

Samo osvajanje Zlatnog globusa za Coopera je veliki trenutak u karijeri, budući da je s nedavno navršenih 16 godina postao jedan od najmlađih dobitnika u ovoj kategoriji, potvrdivši svoj status najperspektivnijeg mladog glumca novije generacije.

Cooper je rođen 5. prosinca 2009. u Warringtonu u Engleskoj, a prije svoje velike televizijske uloge, imao je vrlo malo prethodnog iskustva u glumačkoj industriji. U seriji je morao prikazati emocionalno intenzivne i kompleksne situacije, što je učinio na način koji je osvojio kritiku i publiku, te mu zasluženo donio velik broj nagrada i priznanja. Prije nego je dobio Zlatni globus, Cooper je osvojio Emmy u kategoriji najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji, postavši najmlađi dobitnik u toj kategoriji ikad.

