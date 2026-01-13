Ovom filmu svi predviđaju Oscara: Priča o ocu i kćeri koja nosi sezonu nagrada

Novi film Leonarda DiCaprija i Benicija del Tora "Jedna bitka za drugom" jedan je od najvećih kandidata za osvajanjem Oscara.

Film "Jedna bitka za drugom" ("One Battle After Another") jedan je od najzvučnijih naslova sezone i zbog velikih imena u glumačkoj postavi, i zbog činjenice da iza svega stoji Paul Thomas Anderson, autor koji redovito pomiče granice između mainstreama i autorskog filma.

Glumački ansambl predvode Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro, uz Reginu Hall, Teyanu Taylor i Chase Infiniti, a već na Zlatnim globusima se pokazao kao jedan od glavnih favorita sezone dodjela.

Mediji ga opisuju kao mračnu akcijsku crnu komediju i politički nabijen film koji se bavi revolucionarima, državnom represijom i dugim oporavkom od pobune, uz Andersonov prepoznatljiv stil, brz ritam i simboliku. Film se, uz triler-napon i akcijske segmente, opisuje i kao priča o odnosu oca i kćeri te posljedicama radikalnih izbora, motiv koji se provlači kroz Andersonovu filmografiju, ali ovdje dobiva najveći produkcijski opseg do sada.

Leonardo DiCaprio - 1 Foto: YouTube Screenshot

U ekranizaciji romana "Vineland" Thomasa Tynchona iz 1990., DiCaprio glumi Boba, ispranog revolucionara koji živi izvan mreže u stanju stalne paranoje, zajedno s kćeri Willom (Chase Infiniti). Kada se nakon 16 godina pojavi njegov opasni neprijatelj (Sean Penn) i Willa nestane, Bob kreće u očajničku potragu, dok se i otac i kći suočavaju s posljedicama njegove prošlosti. Pritom mu pomaže i Sergio St. Carlos, Willin trener karatea, dok se njezina majka Perfidia (Teyana Taylor) skriva u Meksiku.

Tijekom promocije filma, u razgovoru s braćom Jasonom i Travisom Kelcejem u podcastu "New Heights", DiCaprio i del Toro otvorili su se o iskustvu rada na filmu, Andersonovom pristupu i tome zašto je ova priča "veća" od politike.

Leonardo DiCaprio - 5 Foto: YouTube Screenshot

Iako se kompletan sadržaj epizode razlikuje po segmentima, u javno prenesenim dijelovima i izjavama koje su pratile promociju filma, DiCaprio je naglašavao koliko mu je suradnja s Paulom Thomasom Andersonom bila osobno važna, govoreći da su njegovi filmovi razgovorne teme koje ostaju, dok nagrade i box office mogu doći i proći. S druge strane, Del Toro je isticao snažan DiCapriov pristup scenama da mu je to postala os oko koje gradi vlastitu izvedbu.

Leonardo DiCaprio - 3 Foto: YouTube Screenshot

Iako je do Oscara još puna dva mjeseca, "Jedna bitka za drugom" je počela primati veliki trenutak koji bi mogao rezultirati mnogim nagradama u narednoj sezoni.

Leonardo DiCaprio - 4 Foto: YouTube Screenshot

DiCaprio je nedavno zapanjio fanove priznanjem o "Titanicu", o čemu više pročitajte OVDJE.

