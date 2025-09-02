Preminuo glumac iz Oscarom nagrađenog filma, borio se s teškom bolesti

Graham Greene, kojeg su mnogi upoznali zahvaljujući ulozi u filmu "Ples s vukovima", preminuo je u dobi od 74. godine.

Glumac Graham Greene, poznat po ulozi Ptičjeg Kopita u filmu "Ples s vukovima" iz 1990., preminuo je u 74. godini u bolnici u Torontu nakon duge bolesti. Vijest o smrti za medije je potvrdio njegov agent.

"Michael Greene volio je sve što je učinio za svoj narod i za svijet. Bio je veliki čovjek morala, etike i karaktera i vječno će nam nedostajati. Volimo te, brate Greene. Bog te blagoslovio, sada si napokon slobodan. Susan Smith dočekat će te na nebeskim vratima, Bog te blagoslovio", stoji u izjavi menadžera Michaela Greenea.

Graham Greene - 2 Foto: Profimedia

Graham Greene - 3 Foto: Profimedia

Graham Greene - 5 Foto: Profimedia

Greene je rođen 1952. u rezervatu Six Nations of the Grand River, a prije nego je postao glumac, bio je stolar, zavarivač, postavljač tepiha, tehničar za zvuk, tehnički crtač i pomoćnik na koncertima.

Svoju prvu ulogu imao je 1979. u seriji "The Great Detective", a filmski debi je imao četiri godina kasnije. Najveću slavu doživio je s filmom "Ples s vukovima", koji mu je donio i nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Unatoč tome što je film osvojio sedam nagrada, uključujući i one za najbolji film i režiju, Greene nije dobio svoj kipić, no 2000. je dobio Grammy u kategoriji za najbolji album govorne izvedbe za djecu za projekt "Listen to the Storyteller".

Ipak, jednom prilikom je istaknuo svoju najdražu uspomenu sa snimanja, a to je bio - konj.

Graham Greene - 4 Foto: Profimedia

"On i ja odmah smo se sprijateljili. Posljednjeg dana snimanja prišao mi je dječak i rekao da je konj bio njegov, ali ga je morao prodati. Nakon snimanja otišao sam do producenata i rekao: "Pobrinite se da ovaj dječak dobije svog konja natrag. Uzmite iz mog honorara ako treba"", ispričao je jednom prilikom glumac, iza kojega su ostali supruga, kćer i unuk.

