Što Donna Vekić radi nakon turnira? Ovako je iskoristila čari New Yorka!

Donna Vekić iskoristila je slobodno vrijeme u New Yorku za šetnju, kupovinu i odlazak frizeru gdje je dodatno skratila kosu.

Donna Vekić nije uspjela ući u treće kolo US Opena, nakon što je izgubila meč protiv Coco Gauff. Međutim, Osječanka je ostala još neko vrijeme u New Yorku, pa je iskoristila svoje vrijeme za opuštanje i uživanje.

Na svojem Instagramu objavila je nekoliko fotografija koje prikazuju kako uživa u svakodnevnim aktivnostima u Velikoj Jabuci.

S prijateljima je posjetila nekoliko restorana u čijim specijalitetima je uživala, a našla je vrijeme i za odlazak frizeru, kod kojeg je dodatno skratila kosu, i trgovinama.

Nije propustila ni obilazak New Yorka brodom, pa se pohvalila pogledom na Manhattan s rijeke Hudson.

