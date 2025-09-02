Što Donna Vekić radi nakon turnira? Ovako je iskoristila čari New Yorka!

Donna Vekić iskoristila je slobodno vrijeme u New Yorku za šetnju, kupovinu i odlazak frizeru gdje je dodatno skratila kosu.
Donna Vekić nije uspjela ući u treće kolo US Opena, nakon što je izgubila meč protiv Coco Gauff. Međutim, Osječanka je ostala još neko vrijeme u New Yorku, pa je iskoristila svoje vrijeme za opuštanje i uživanje.
Na svojem Instagramu objavila je nekoliko fotografija koje prikazuju kako uživa u svakodnevnim aktivnostima u Velikoj Jabuci.
Donna Vekić Foto: In Magazin
Donna Vekić - 1 Foto: In Magazin
Donna Vekić Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
S prijateljima je posjetila nekoliko restorana u čijim specijalitetima je uživala, a našla je vrijeme i za odlazak frizeru, kod kojeg je dodatno skratila kosu, i trgovinama.
Donna Vekić Foto: Afp
Donna Vekić - 3 Foto: Instagram
Donna Vekić Foto: Donna Vekić/Instagram
Donna Vekić Foto: Instagram
Nije propustila ni obilazak New Yorka brodom, pa se pohvalila pogledom na Manhattan s rijeke Hudson.
Što je sve nedavno otkrila u intervjuu za IN magazin, pročitajte OVDJE.
Kako izgleda njezin brat, pogledajte OVDJE.
