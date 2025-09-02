Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?

Vlasnici brenda Dsquared2 Dean i Dan Caten privukli su pažnju svojim izgledom na plažama otoka Mykonos.

Poznata modna braća Dean i Dan Caten, osnivači luksuznog brenda Dsquared2, privukla su pažnju paparazza dok su uživali na plažama grčkog Mykonosa.

Sa svojih 60 godina, kanadski dizajneri pokazali su odličnu tjelesnu formu, zavidne trbušnjake i sportske figure koje su rezultat predanog načina života. Dean je bio u sivim bermudama, dok je Dan nosio bijele kratke hlače i ručnik prebačen preko ramena. Obojica su izgledala opušteno i nasmijano dok su šetali obalom, pokazujući da su i na odmoru ikone stila.

Dean i Dan Caten - 11 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 15 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 10 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 7 Foto: Profimedia

Blizanci Caten su rođeni 1964., a kako su sami priznali, odrasli su u obitelji s devetero djece koji su djetinjstvo proveli u samo dvije sobe - petorica dječaka u jednoj i četiri djevojčice u drugoj. Zbog toga što su bili krhki, gay i siromašni dječaci u provincijskoj Kanadi, često su bili na meti školskih nasilnika zbog kojih i danas vuku emocionalne ožiljke.

"Tukli su nas svaki dan. Tražili smo nove puteve kući kako nas nasilnici ne bi napali. Morali smo stalno mijenjati taktiku. Bilo je stresno. Postoji cvijet čiji miris ne mogu podnijeti jer su nam ga trljali u lice dok su nas mlatili", ispričao je Dean, na što je Dan dodao: "Čak i cure. I cure su nas tukle. Bili smo mali, krhki i laka meta. Dolazili smo iz siromašne obitelji. Loše smo se oblačili. Bili smo feminizirani. Sve što je moglo biti razlog za ruganje. I svima je to bilo zabavno."

Iz tog razloga, danas posvećuju vrijeme i donacije organizacijama protiv vršnjačkog nasilja poput Be Cool Be Nice, za koju su 2017. godine dizajnirali i posebnu kolekciju.

Iako su rođeni u Kanadi, modnu scenu su osvojili iz Milana. Njihov brend Dsquared2, osnovan 1995. godine, poznat je po luksuznoj odjeći koja kombinira talijansku eleganciju s kanadskim ležernim stilom. Braća su karijeru započela u Torontu, a nakon studija na prestižnom modnom fakultetu Parsons u New Yorku, preselili su se u Italiju, otkud im je otac, kako bi ostvarili svoje modne snove.

Dean i Dan Caten - 4 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 3 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 9 Foto: Profimedia

Njihove kreacije nosile su zvijezde poput Madonne, Britney Spears i Christine Aguilere, a njihovi revijski nastupi poznati su po spektakularnim produkcijama koje spajaju modu, glazbu i performans. Brend je izgradio reputaciju luksuzne, ali provokativne mode koja slavi individualnost i raznolikost.

Dean i Dan Caten - 13 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 1 Foto: Profimedia

Dean i Dan Caten - 5 Foto: Profimedia

Osim po modnim komadima, braća Caten su poznati i po prepoznatljivom izgledu: kratkim frizurama, atletskoj figuri i neizostavnim sunčanim naočalama. Iako su stalno okruženi glamuroznim svijetom modne industrije, braća često ističu da slobodno vrijeme najviše vole provoditi putujući, odmarajući se na plaži i uživajući u jednostavnim stvarima.

S Danom se jednom prilikom susreo i naš stilist Marko Grubnić o čemu više pročitajte OVDJE.

