Ogoljen i osjećajan! Matija Cvek donosi četiri poznate pjesme u emotivnim verzijama

Matija Cvek objavio je intimni EP "Acoustic by Pelinova", na kojem u vlastitoj izvedbi donosi četiri poznate pjesme u ogoljenim, emotivnim verzijama.

Matija Cvek, jedan od najistaknutijih kantautora nove generacije, objavljuje novi EP "Acoustic by Pelinova".

Intimna je to zbirka od četiri pjesme koje su, iako od ranije poznate publici, sada prvi put dobile svoju originalnu, autorsku interpretaciju.

Pjesme "Kreni dalje", "Riječi" i "Zbog tvojih pogleda" do sada su živjele kroz glasove Eni Jurišić, Gorana Oreškovića Gogija i Damira Kedže, a sada, u vlastitoj izvedbi autora teksta i glazbe, dobivaju novi i osobni pečat.

Aktualni singl "Pristajem" donosi u posebnoj, ogoljenoj klavirskoj verziji.

"Ove pjesme su moj dnevnik iz različitih razdoblja života. Neke su putovale daleko prije nego što sam ih otpjevao, a sada sam ih napokon vratio kući – svojoj kući s vrtom", rekao je Matija.

Završna pjesma EP-a, "Zbog tvojih pogleda", simbolično zaokružuje cijelu glazbenu priču.

"Acoustic by Pelinova" donosi povratak glazbenoj jednostavnosti koja je oslobođena suvišnih produkcijakih slojeva. Ovo izdanje još jednom potvrđuje zašto Matija Cvek ostaje jedno od najautentičnijih imena domaće glazbene scene.

