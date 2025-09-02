Ljeto za Raquel još nije gotovo! Pozirala je u minici, a Rakitićev komentar je rekao sve

Raquel Mauri očarala je Instagram novim ljetnim fotografijama iz Splita, a najljepši kompliment stigao je od supruga Ivana Rakitića.

Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića, ponovno je očarala Instagram prizorima iz Splita koji su obradovali njezine pratitelje.

U svijetlom kompletu s mini suknjom, koja je naglasila njezine preplanule noge i opušteni stil, podijelila je još jednu seriju fotografija zbog kojih se vidi koliko je zavoljela Dalmaciju, i naravno, koliko je Dalmacija zavoljela nju.

Zaljubljena u grad u koji se prošlog ljeta preselila s obitelji, Raquel je uhvatila trenutke kasnog ljeta u splitskim kaletama, a među brojnim komplimentima najviše se istaknuo onaj njezina supruga.

"Split i moja princeza, najbolja moguća kombinacija..! prekrasna si ljubavi," napisao je Rakitić, koji se, umjesto emotikona, ovaj put odlučio za riječi pune osjećaja.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 7 Foto: Instagram

Ivan je jednom prilikom otkrio i koliko je ponosan na Raquel i njihovu zajedničku prilagodbu životu u Hrvatskoj.

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

"Meni je moja žena sve na svijetu, ja sam prvi njezin fan, njezin freaky, ona mi je sve na svijetu. Kad vidim s koliko ljubavi i osjećaja ona doživljava Split, moju domovinu. Kako je rekla prije neki dan, 'ajmo na buzaru'. Ja kažem što si rekla? Obožavam svoju ženu," ispričao je Ivan ranije za In Magazin.

Par je 12 godina u braku, a zajedno imaju dvije kćeri - Altheu i Adaru.

