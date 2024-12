Saznao se razlog prekida Megan Fox i njezina zaručnika, a zatim se javila njegova bivša i otkrila gnusne detalje!

Jedna od bivših djevojaka Machinea Gun Kellyja otkrila je kako je za vrijeme odnosa glazbenik imao neuobičajeni zahtjev.

Glazbenika Machinea Gun Kellyja nedavno je napustila njegova trudna djevojka, glumica Megan Fox, nakon što mu je u mobitelu pronašla inkriminirajuće poruke.

To nije bila njegova prva veza koja je naprasito završila, a detalje jedne od njih otkrila je njegova bivša, pornoglumica i zvijezda OnlyFansa Amia Miley.

U podcastu Inside OnlyFans Miley je otkrila kako je, dok je bila s njim u vezi prije osam godina, MGK pio njezin urin tijekom aktivnosti.

"Ne znam što smo radili, ali stigli smo do njegove kuće, a on je rekao: 'Idi pod tuš.' Ja sam odgovorila: 'Ne trebam se tuširati.' Tako sam ipak otišla, a on je ispružio ruku i rekao: 'OK, sad piški.' Zatim je počeo stavljati to u usta", otkrila je Amia Miley te dodala kako nakon toga dana više nikad nije ponovila taj čin.

MGK i Miley su hodali nekoliko mjeseci, a za njega je otkrila kako je emocionalno nestabilan.

"Bio bi savršen za mene da nije tako emocionalno nestabilan. Pa, mislim, pio je moj urin", poručila je Miley.

Megan Fox je prema procjenama trudna šest mjeseci, a dijete bi se trebalo roditi u ožujku. Više o njezinoj trudnoći otkrijte OVDJE.

