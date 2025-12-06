Tko je supruga jednog od najcjenjenijih trenera nogometa? Izdvaja se od stereotipnih žena sportaša

Na glamuroznom ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. jedan je par posebno privukao pažnju – Carlo Ancelotti i njegova supruga Mariann, čija ljubavna priča i dalje oduševljava javnost jednako kao i njihova sinoćnja pojava na crvenom tepihu.

Carlo Ancelotti i njegova supruga Mariann Barrena McClay zajedno su sinoć stigli na ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., a svojom pojavom privukli su veliku pozornost jer je to njihov rijetki zajednički izlazak.

Dok je legendarni trener još jednom pokazao nenametljivu eleganciju u tamnom odijelu, Mariann je blistala u romantičnoj krem kombinaciji s lepršavim slojevima i ženstvenim detaljima, idealnoj za crveni tepih.

No iza njihova glamura krije se jedna od najljepših i najdiskretnijih ljubavnih priča nogometnog svijeta.

Carlo i Mariann upoznali su se u Londonu, u razdoblju dok je Ancelotti vodio Chelsea. Prema pričama bliskih izvora, susret je bio potpuno slučajan, ali sudbonosan. Carlo je kasnije otkrio da je bio toliko očaran da joj je već nakon nekoliko minuta razgovora rekao kako vjeruje da će se jednog dana vjenčati. Ona je to, kroz smijeh, prihvatila kao šalu – no ispostavilo se da je imao pravo.

Veza je rasla daleko od reflektora, na putovanjima i u trenucima između trenerskih obaveza, a par je vrlo brzo postao nerazdvojan.

Nakon tri godine veze Carlo i Mariann vjenčali su se 2014. godine u Vancouveru, gradu u kojem je ona odrasla. Ceremonija je bila elegantna i privatna, s malim brojem uzvanika, baš onako kako vole – bez prevelike pompe, ali s puno emocija.

Tko je zapravo Mariann?

Mariann Barrena McClay nije tipična supruga nogometnog trenera. Kanadsko-španjolska poduzetnica i poslovna konzultantica izuzetno je obrazovana – ima MBA, iskustvo u bankarskom savjetovanju te brojne projekte iza sebe.

Elegantna, nenametljiva i samouvjerena, savršeno se uklapa u Ancelottijev životni stil, ali i karakterno stoji uz njega kao ravnopravna partnerica.

Trenerski posao donosi stres, selidbe i konstantan pritisak, ali Carlo i Mariann djeluju kao da se kroz sve to kreću gotovo lako. Upućeni tvrde da je Mariann njegova mirna luka – osoba koja ga prizemljuje i daje emotivnu čvrstoću u najzahtjevnijim trenucima karijere.

Na društvenim mrežama dijele tek povremene zajedničke trenutke: godišnjice, obiteljska okupljanja i putovanja koja odaju prekrasnu toplinu njihove svakodnevice.

Njoj su profili na društvenim mrežama zaključani, a na Instagramu je prati oko 1300 ljudi.

Mariann ima kćer Chloe iz ranije veze, dok Carlo iz prvog braka (s Luise Gibellini) ima djecu Davidea i Katiju.

