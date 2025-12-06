Osječanka koja je doživjela svjetsku slavu operirala tumor: ''Neko ću vrijeme morati usporiti...''

Svjetski slavna Hrvatica na društvenim mrežama javila se iz bolničkog kreveta, operirala je tumor.

Nakon ranije zakazane operacije, bivša tenisačica Jelena Dokić javila se pratiteljima s bolničkog kreveta putem društvenih mreža.

Pojasnila je da je prošla zahvat uklanjanja fibroida, odnosno dobroćudne tvorbe na maternici.

''Operacija uklanjanja fibroida je obavljena. Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog fibroida (dobroćudne izrasline na maternici) i sve je prošlo dobro. Pomalo me boli zbog četiri reza na trbuhu i abdomenu, ali to je normalno i sada sam u fazi oporavka. Neko ću vrijeme morati usporiti, ali vrlo brzo ću ponovno biti na nogama'', napisala je uz fotografije iz bolničkog kreveta.

''Također želim podići svijest o tome da žene imaju fibroide, jer će ih oko 70 posto žena dobiti do svoje 50. godine. To je ogroman broj, a ipak se o tome ne govori dovoljno niti postoji dovoljno svijesti. Na neke žene to uopće neće utjecati, dok će druge imati jake bolove i krvarenja, ovisno o tome gdje se fibroid nalazi i koliki je. Molim vas, radite redovite preglede, ginekološke kontrole i snimanja; ako ikada osjetite da nešto nije u redu ili da je bolno, nemojte to ignorirati nego se obratite svom liječniku. Također, uvijek se zauzimajte za svoje zdravlje, bez obzira na sve, jer se ovakvi i drugi problemi vezani uz reproduktivno zdravlje žena ponekad znaju zanemariti. Tražite različita mišljenja, napravite potrebne pretrage i ultrazvuke radi vlastite sigurnosti, zdravlja, prevencije i liječenja, čak i ako vam kažu da vam to ne treba'', upozorila je.

Tko je Jelena Dokić?

Jelena Dokić jedno je od najprepoznatljivijih imena svjetskog tenisa, ali i žena čija je životna priča daleko nadrasla sportske terene. Rođena 12. travnja 1983. u Osijeku, Dokić je već s 16 godina osvojila pažnju cijelog svijeta kada je na Wimbledonu 1999. šokirala prvu igračicu svijeta Martinu Hingis i najavila dolazak nove senzacije. Samo nekoliko godina poslije, 2002., dosegla je četvrto mjesto na WTA ljestvici – najviši rang u svojoj karijeri.

Na terenu je osvajala naslove i donosila uzbuđenje gledateljima, ali iza kulisa njezin je put bio daleko teži. U autobiografiji ''Unbreakable'', objavljenoj 2017., otvoreno je progovorila o godinama fizičkog i emocionalnog zlostavljanja koje je trpjela od oca, ali i o kasnijim borbama s depresijom, poremećajima prehrane i pokušajima suicida. Time je postala jedan od najhrabrijih i najvažnijih glasova u borbi protiv nasilja u sportu, ali i primjer mnogima koji se suočavaju s mentalnim izazovima.

Danas Jelena živi u Australiji, gdje je izgradila uspješnu karijeru sportske komentatorice, posebno tijekom Australian Opena. Osim toga, aktivno se bavi motivacijskim govorima, humanitarnim radom i osvještavanjem javnosti o temama mentalnog zdravlja i zlostavljanja.

Njezina iskrenost i snaga donijele su joj poštovanje i ljudi koji možda nikada nisu pratili tenis.

