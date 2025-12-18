Od financijske analitičarke do optuženice za ubojstvo: Slučaj ove žene jedan je od najpraćenijih u novijoj povijesti

Slučaj Karen Read jedan je od najkontroverznijih i najpraćenijih sudskih procesa u SAD-u posljednjih godina, a njegova priča sada je dobila i dokumentarnu seriju.

Ime Karen Read posljednjih je godina postalo jedno od najspominjanijih u američkim medijima, true-crime zajednici i na društvenim mrežama. Riječ je o slučaju koji je potresao javnost, otvorio ozbiljna pitanja o policijskoj istrazi – i na kraju dobio vlastitu dokumentarnu seriju na Netflixu.

Karen Read bila je poznata kao uspješna financijska analitičarka i predavačica financija iz savezne države Massachusetts. Njezin život se u potpunosti promijenio nakon tragične smrti njezina partnera, Johna O’Keefea, bostonskog policajca, koji je 29. siječnja 2022. pronađen mrtav u snijegu ispred kuće u gradu Cantonu.

Tužiteljstvo je tvrdilo da je Read, nakon noćnog izlaska i konzumacije alkohola, namjerno udarila O’Keefea svojim SUV-om, ostavila ga ispred kuće i otišla, čime je, prema optužbi, prouzročila njegovu smrt.

Karen Read bila je optužena za ubojstvo drugog stupnja, nehotično ubojstvo, ubojstvo vozilom i napuštanje mjesta nesreće. Slučaj je vrlo brzo prerastao u jedan od najkontroverznijih sudskih procesa u SAD-u.

Prvo suđenje 2024. godine završilo je bez presude, jer se porota nije mogla jednoglasno usuglasiti. Tijekom postupka obrana je iznijela teške optužbe na račun policijske istrage, tvrdeći da su dokazi pogrešno interpretirani, a pojedini policijski službenici potencijalno odgovorni za propuste – ili čak prikrivanje istine.

U drugom suđenju 2025. godine, Karen Read je oslobođena svih ozbiljnih optužbi vezanih uz ubojstvo, no proglašena je krivom za vožnju pod utjecajem alkohola, za što joj je izrečena jednogodišnja uvjetna kazna.

Slučaj Karen Read duboko je podijelio američku javnost. Dok jedni smatraju da je riječ o ženi koja je izbjegla pravdu, drugi su uvjereni da je postala žrtva loše provedene istrage i institucionalnih propusta. Prosvjedi podrške, viralni hashtagovi i analize iza zatvorenih vrata dodatno su rasplamsali interes javnosti.

Ogromna medijska pažnja rezultirala je i produkcijom Netflixove dokumentarne serije, koja detaljno analizira cijeli slučaj – od noći O’Keefeove smrti, preko sudskih procesa, do kontradiktornih svjedočenja i teorija koje su se pojavile tijekom godina. Serija donosi intervjue, sudske snimke i rekonstrukcije događaja, ostavljajući gledateljima da sami donesu zaključak.

Iako je sudski postupak zaključen, slučaj Karen Read i dalje ostaje jedna od najintrigantnijih true-crime priča našeg vremena. Pitanja o odgovornosti, policijskoj etici i granici između istine i percepcije i dalje su predmet rasprava – kako u SAD-u, tako i među gledateljima diljem svijeta.

Inače, Karen je zastupao odvjetnik Alan Jackson koji će sada zastupati i Nicka Reinera, 32-godišnjaka koji je optužen za ubojstvo oca i majke, redatelja Roba Reinera i Michele Reiner.

