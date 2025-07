Marko Bošnjak pokazao poruke koje je dobio nakon što je komentirao Thompsonov koncert

Marko Bošnjak prokomentirao je Thompsonov koncert, a zbog svog stava našao se na meti negativnih poruka.

Dugoočekivani koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu održan je u subotu, a mnogi posjetitelji još uvijek skupljaju dojmove o svemu čemu su svjedočili. Oko pola milijuna ljudi pjevalo je Thompsonove hitove tri sata, a s Hipodroma su otišli puni dojmova.

I dok je u publici bilo mnogo poznatih Hrvata poput Josipa Šutala, Borne Kotromanić, Gordana Jandrokovića i ostalih, ima i onih koji su odlučili preskočiti koncert. Među njima je bio i ovogodišnji hrvatski eurovizijski predstavnik Marko Bošnjak, koji je na temu Thompsonovog koncerta objavio nekoliko storyja.

Marko Bošnjak Foto: Profimedia

Marko Bošnjak - 1 Foto: Profimedia

Marko Bošnjak Foto: Afp

Kada je gostovao u emisiji jednog radija, na pitanje ide li na koncert odgovorio je: "Ajmo sada iskreno, jel ti ja izgledam kao taj tip?".

Marko Perković Thompson Foto: Screenshot Studio Novalis

Marko Perković Thompson - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Cropix

I dok je voditeljica priznala kako za neke ljude ne bi nikad rekla da imaju ulaznicu, Bošnjak joj je odgovorio: "Pa ja isto ne bih rekao, ali onda sam po storyjima vidio toliko ljudi za 'unfollowati'."

Poručio kako uvijek podržava glazbu i ljude koji to dijele sa svojom publikom, no smatra kako je to drugačije s Thompsonom.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Instagram

Marko Bošnjak - 2 Foto: Instagram

Marko Bošnjak - 3 Foto: Instagram

"Mislim da je Thompson specifičan slučaj i lik i da ljudi njega slušaju i vole i podržavaju iz nekih možda i drugačijih razloga gdje nije konkretno njima važno je li se on pojavljuje u medijima ili jel snima tiktokove. Znači, on nije takav tip izvođača kojem je to važno za njegov uspjeh jer se njegove pjesme vežu uz domoljublje, uz patriotizam, uz taj neki kolektivni osjećaj hrvatstva tako da njemu vjerojatno i nije potrebno da bude prisutan u medijima", riječi su Marka Bošnjaka koji se nakon objave ovih videa suočio s negativnim porukama koje je podijelio putem kratkotrajnih objava na Instagramu.

Nakon Eurosonga, gdje je osvojio 12. mjesto u prvom polufinalu, Marko se pritajio, a krajem lipnja se pohvalio nastupom na prideu u Zürichu.

