Ovako je izgledala kad je bila na dnu dna, a sad je očarala pojavom poslije liječenja

Tri godine od odlaska na liječenje od alkohola Cara Delevingne pojavila se na Coachelli, a mnogi su komentirali da izgleda zdravije nego ikada.

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice Cara Delevingne iznenadila je brojne obožavatelje novim izgledom na glazbenom festivalu Coachella, čiji je prvi tjedan iza nas.

Cara Delevingne - 13 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 2 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 5 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 1 Foto: Profimedia

Britanski model, koji posljednjih godina radi kao glumica u londonskom kazalištu, izgledala je kao potpuno nova osoba, što je rezultat rehabilitacije na koju se prijavila poslije fotografija na aerodromu u Van Nuysu, na kojima je izgledala kompletno dezorijentirano i iscrpljeno.

Cara Delevingne - 6 Foto: Profimedia

Tridesetdvogodišnja Delevingne liječenje ovisnosti o alkoholu započela je 2022. godine, a nedavno je otkrila kako je taj korak bio ključan za njezinu emocionalnu stabilnost.

Cara Delevingne - 10 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 12 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 9 Foto: Profimedia

Cara Delevigne (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Ponekad sam mislila da mi droga i alkohol pomažu da se bolje nosim sa životom, ali zapravo su me činili tužnom i depresivnom. Sada osjećam da sam ponovno dobila svoju moć", poručila je Delevingne, dodajući kako je to bio najbolji način za dugoročni oporavak jer nudi zajednicu koja pomaže osobi u oporavku.

Sada je u svojoj trećoj godini trijeznosti, a za Variety je otkrila kako osoba nije sama u ovom procesu: "Ako ja mogu, svatko može. No ti trebaš komunicirati i biti iskren koliko možeš, pogotovo sam sa sobom. Mislim da sam to oduvijek radila sa svime u ovom poslu. Bilo da se radi otvoreno govorim o anksioznosti, depresiji, oporavku, bilo čemu – jednostavno dugujem ljudima da govorim o svojim borbama... Jer biti u ovom svijetu nije savršeno. Nitko nije savršen. Zato, biti iskrena – to je najmanje što mogu učiniti."

Cara Delevingne Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 8 Foto: Profimedia

Veliku transformaciju Care Delevingne pogledajte u fotogaleriji.

Cara Delevingne - 4 Foto: Profimedia

