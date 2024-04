Bila je najljepša sportašica Europe, a otkad se naglo povukla iz javnosti ova Hrvatica prošla je kroz tešku borbu o kojoj je i javno progovorila

Sjećate li se Dvine Meler? Evo kako je izgledala u danima najveće slave, a onda se povukla iz javnosti i suočila s problemom koji muči mnoge žene.

Bivša karatistica, model i avanturistica Dvina Meler bila je jedna od najljepših žena Hrvatske početkom 2000-ih godina.

Osvojila je nekoliko zlatnih odličja u karateu, a 1998. godine postala je Miss Sporta Hrvatske i Europe. Sudjelovala je i u poznatom showu "Farma" 2008. godine i bila na korak do pobjede, no ipak ju je odnio pjevač Rafael Dropulić.

Sada su izašle i njezine fotografije iz 2010. godine kad je odradila fotošuting na jednom auto otpadu.

U rozoj haljini i mrežastim čarapama, Dvina se izvijala na polupanim automobilima i pozirala s alatom, a ubrzo nakon toga nestala je od svjetla reflektora.

Danas živi mirnim obiteljskim životom s partnerom Darkom Dovedanom, a par ima i sina Tristana.

Prošle godine za Gloriju je dala intervju nakon dugo godina šutnje te otkrila da je sina dugo pokušavala dobiti. S 37 godina odlučila se podvrgnuti medicinski potpomognutoj oplodnji i nakon prvog postupka odmah je ostala trudna, no u desetom tjednu trudnoće bebi je prestalo kucati srce i morala se podvrgnuti kiretaži.

"Osim što me to emotivno slomilo, izmučilo me i fizički jer sam nakon spontanog pobačaja imala nesnosne bolove maternice. Šest mjeseci kasnije odlučila sam pokušati ponovo", prisjetila se.

Uslijedilo je još nekoliko uzaludnih pokušaja medicinski potpomognute oplodnje. Dvina je navela kako je nakon desetog puta prestala brojiti, a kad je opet ugledala toliko željeni plus na testu za trudnoću, ponovio joj se crni scenarij.

Na prijedlog liječnika pokušala je još jednom, a tada joj se konačno i ostvarila želja.

"Trudnoća je bila toliko teška i rizična da sam je u potpunosti preležala. Doslovno nisam ustajala iz kreveta, čak ni do toaleta", prisjetila se Dvina, koja je drugi dio trudnoće provela u bolnici, nakon što je nekoliko puta prije toga završila na hitnoj. Sina je rodila hitno carskim rezom u 26. tjednu trudnoće i imao je samo 830 grama.

Liječnici su mu davali male šanse za preživljavanje i optimalan razvoj i proveo je 115 dana u bolnici, od čega je dugo vremena bio na respiratoru.

"Bilo mi je neopisivo teško, ali znala sam da nije situacija da očajavam i oplakujem što nam se dogodilo, nego da ubacim u višu brzinu, stisnem gas, ogrnem se pozitivnom energijom i borim zajedno s Tristanom", ispričala je. I uspjeli su pobijediti. Tristan je, kako je ispričala njegova mama, danas jedno zdravo, sretno, znatiželjno, društveno, samopouzdano, maštovito i iznimno uporno petogodišnje dijete koje ne odustaje od onog što si zacrta.

Dvina danas ima 46 godina, a kako je izgledala u slavnim danima, prisjetite se u našoj galeriji.

