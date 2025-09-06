Lijepa novost u životu naše pjevačice Albine, koja se u potpunosti posvetila vjeri

Albina Grčić na društvenim mrežama pohvalila se novim pothvatom. Svoj život u potpunosti je posvetila vjeri.
Naime, Albina je izbacila novu pjesmu koja se zove ''Što je započeto dovrši''.
Posljednjih mjeseci na njezinom Instagram profilu mogu se pronaći objave s vjerskim motivima, a često objavljuje i vjerske citate. Na društvenim mrežama objavila je i dio teksta nove pjesme.
''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', rekla je svojedobno.
Nedavno je podijelila fotografiju iz Međugorja kojom je dala naslutiti lijepu vijest. Više pročitajte OVDJE.
Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock".
