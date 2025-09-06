Lijepa novost u životu naše pjevačice Albine, koja se u potpunosti posvetila vjeri

Albina Grčić na društvenim mrežama pohvalila se novim pothvatom. Svoj život u potpunosti je posvetila vjeri.

Hrvatska glazbena zvijezda Albina Grčić svoj život potpuno je posvetila vjeri, a u prilog tome ide i još jedna lijepa vijest.

Naime, Albina je izbacila novu pjesmu koja se zove ''Što je započeto dovrši''.

Posljednjih mjeseci na njezinom Instagram profilu mogu se pronaći objave s vjerskim motivima, a često objavljuje i vjerske citate. Na društvenim mrežama objavila je i dio teksta nove pjesme.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prepoznajete li slavnu oskarovku? Zbog ove uloge smiješi joj se nova nagrada!

O svemu je pričala i za naš IN magazin. Više detalja pronađite OVDJE.

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', rekla je svojedobno.

Albina Grčić - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nevjerojatna priča o ženi koja je zbog rijetkog poremećaja sama sebi blizanka!

Nedavno je podijelila fotografiju iz Međugorja kojom je dala naslutiti lijepu vijest. Više pročitajte OVDJE.

Albina Grčić - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock".

Albina Grčić - 7 Foto: Instagram

Galerija 28 28 28 28 28

Bivši Albinin dečko postao pravi heroj, ova nevjerojatna priča proširila se društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Znate li čiji je ovo sin? Otac mu je jedan od najvećih rokera svih vremena

Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Potpuna promjena imidža zvijezde megapopularnih serija