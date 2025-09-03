Više ne izgleda ovako! Potpuna promjena imidža zvijezde megapopularnih serija

Julia Garner potpuno je promijenila izgled za novu ulogu kripto prevarantice.

Julia Garner, svima poznata po uvjerljivoj ulozi Ruth Langmore u seriji "Ozark" i upečatljivoj transformaciji u Annu Delvey u "Inventing Anna", iznenadila je novim imidžom. platinasto plavom pixie frizurom.

Premda Julia često mijenja frizure za uloge ili modne prilike, sada je to učinila zbog transformacije u osuđenu prevaranticu iz svijeta kriptovaluta, Caroline Ellison, gdje je viđenja na snimanju u Vancouveru u Kanadi.

Tridesetjednogodišnja glumica zamijenila je svoju prepoznatljivu kratku plavu frizuru dugom valovitom smeđom kosom i odjenula jednostavnu odjeću po kojoj je Ellison bila poznata.

Na setu joj se pridružio glumac Anthony Boyle u ulozi Sama Bankmana-Frieda, osnivača kripto burze FTX i osuđenog kriminalca. Zajedno su snimali scene za nadolazeću Netflixovu adaptaciju "The Altruists", koja prikazuje pad FTX-a i njihov osobni odnos.

Inače, Julia je glumu počela studirati s 15 godina kako bi pobijedila sramežljivost, a danas je udana je za glazbenika Marka Fostera, frontmena benda Foster the People.

