Više ne izgleda ovako! Potpuna promjena imidža zvijezde megapopularnih serija

Julia Garner potpuno je promijenila izgled za novu ulogu kripto prevarantice.
Julia Garner, svima poznata po uvjerljivoj ulozi Ruth Langmore u seriji "Ozark" i upečatljivoj transformaciji u Annu Delvey u "Inventing Anna", iznenadila je novim imidžom. platinasto plavom pixie frizurom.3 vijesti o kojima se priča ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika ''sad ću ja drugima pričati... Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!'' ''S dubokom tugom...'' Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Julia Garner - 6 Foto: Profimedia
Julia Garner - 5 Foto: Profimedia
Premda Julia često mijenja frizure za uloge ili modne prilike, sada je to učinila zbog transformacije u osuđenu prevaranticu iz svijeta kriptovaluta, Caroline Ellison, gdje je viđenja na snimanju u Vancouveru u Kanadi.
Julia Garner - 11 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Dilerica Matthewa Perryja priznala krivnju za njegovu smrt
Tridesetjednogodišnja glumica zamijenila je svoju prepoznatljivu kratku plavu frizuru dugom valovitom smeđom kosom i odjenula jednostavnu odjeću po kojoj je Ellison bila poznata.
Julia Garner - 8 Foto: Profimedia
Julia Garner - 9 Foto: Profimedia
Galerija 6 6 6 6 6
Na setu joj se pridružio glumac Anthony Boyle u ulozi Sama Bankmana-Frieda, osnivača kripto burze FTX i osuđenog kriminalca. Zajedno su snimali scene za nadolazeću Netflixovu adaptaciju "The Altruists", koja prikazuje pad FTX-a i njihov osobni odnos.
Pogledaji ovo inMagazin Katarina Baban o odjevnom predmetu koji ne nosi: ''U tome ćete me stvarno rijetko vidjeti''
Julia Garner - 4 Foto: Profimedia
Julia Garner - 3 Foto: Profimedia
Inače, Julia je glumu počela studirati s 15 godina kako bi pobijedila sramežljivost, a danas je udana je za glazbenika Marka Fostera, frontmena benda Foster the People.
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Da vas vidimo! Znate li nastaviti stihove ovih pjesama Parnog valjka?