kako joj stoji?

Više ne izgleda ovako! Potpuna promjena imidža zvijezde megapopularnih serija

Piše I.G., Danas @ 07:38 Nekad i sad komentari
Julia Garner - 2 Julia Garner - 2 Foto: Profimedia

Julia Garner potpuno je promijenila izgled za novu ulogu kripto prevarantice.

Potpuna promjena imidža Julije Garner
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
