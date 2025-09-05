Nevjerojatna priča o ženi koja je zbog rijetkog poremećaja sama sebi blizanka!

Taylor Muhl, glazbenica, ali i influencerica otvoreno progovara o svom rijetkom poremećaju.

Američka pjevačica i model Taylor Muhl privukla je veliku pažnju javnosti ne samo svojim talentom, već i nevjerojatnom životnom pričom.

Taylor je rođena s rijetkim medicinskim stanjem zvanim himerizam – što znači da u njezinom tijelu postoje dva različita DNK. Jednostavnije rečeno, sama je sebi blizanka.

Kao dijete njezina obitelj je mislila da jednostavno ima veliki madež, no tek kasnije u životu otkrila je da zapravo u sebi nosi i genetski materijal svoje nerazvijene blizanke. Rezultat je vidljiv i golim okom – jedna strana njezina tijela ima drugačiju boju kože i imunološki sustav nego druga.

O svom stanju otvoreno priča i na društvenim mrežama.

''Rođena sam s rijetkim genetskim stanjem koje se zove himerizam. Moje stanje znači da sam ''sama sebi blizanka''. Imam dva seta DNK, dva seta krvnih i imunoloških stanica. Dvije boje pigmentacije kože na mom torzu potječu od različitog genetskog sastava mene i moje blizanke'', napisala je svojedobno.

''Moj slučaj himerizma povezan je s autoimunom bolešću. Više od pola života bila sam nedijagnosticirana zbog rijetkosti ovog stanja. Danas sam zagovornica podizanja svijesti o himerizmu, njegovoj povezanosti s autoimunim bolestima i važnosti prihvaćanja vlastitog tijela. Moja je želja spriječiti da drugi ostanu nedijagnosticirani, kao što se dogodilo meni'', dodala je.

Taylor je dugo skrivala svoje stanje jer je smatrala da je nešto zbog čega bi je ljudi mogli osuđivati. No kada je odlučila otvoreno govoriti o svom životu, postala je inspiracija tisućama ljudi diljem svijeta.

Na Instagramu je prati više od 24 tisuće pratitelja, ali tamo trenutačno nije aktivna. Uzela je pauzu, a o svemu je obavijestila svoje pratitelje.

''Morala sam privremeno uzeti pauzu u karijeri, ali vratit ću se negdje tijekom 2025. Radujem se što ću tada s vama podijeliti nova zagovaračka djela i glazbu. U međuvremenu, hvala vam svima na strpljenju i neprekidnoj podršci'', napisala je.

