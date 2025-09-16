Preminuo je legendarni glumac Robert Redford

U 90. godini života preminuo je glumac Robert Redford.

Filmska legenda Robert Redford preminuo je u dobi od 89 godina.

Dobitnik Oscara preminuo je u snu u utorak u svom domu u saveznoj državi Utah, nedaleko od Prova, izvijestio je The New York Times.

Redford je desetljećima bio jedan od vodećih holivudskih glumaca, glumeći u hitovima kao što su "Butch Cassidy i Sundance Kid" te "Svi predsjednikovi ljudi".

Charles Robert Redford Jr. rođen je 18. kolovoza 1936. u Santa Monici, u Kaliforniji. Odrastao je u skromnoj obitelji, a mladost su mu obilježili sport i umjetnost. Nakon završene srednje škole dobio je stipendiju za bejzbol na Sveučilištu Colorado, no studij je napustio jer su ga više privlačili umjetnost i putovanja. Proveo je vrijeme u Europi, gdje je studirao slikarstvo u Parizu, što je kasnije oblikovalo njegov senzibilitet i prema filmu i prema prirodi.

Nakon povratka u SAD upisao je glumačku školu i ubrzo počeo nastupati na Broadwayu. Njegov filmski proboj dogodio se 1960-ih, a planetarnu slavu stekao je ulogama u kultnim filmovima ''Butch Cassidy i Sundance Kid'' (1969.) te ''Žalac'' (1973.), oba s Paulom Newmanom. Njegov šarm, prirodna karizma i sposobnost da spoji američki idealistički duh s ozbiljnom dramom učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih lica Hollywooda.

Osim što je bio glumac, Redford se okušao i kao redatelj. Njegov redateljski debi, ''Obični ljudi'' (1980.), osvojio je četiri Oscara, uključujući onaj za najbolji film i najbolju režiju. Time je dokazao da nije samo zvijezda pred kamerom već i snažan pripovjedač iza nje. Tijekom karijere režirao je i producirao niz značajnih filmova koji su istraživali ljudsku prirodu i društvene teme.

Robert Redford ostao je upamćen i kao veliki vizionar filmske industrije. Osnovao je Sundance Institute i Sundance Film Festival, koji je postao najvažnija platforma za nezavisne filmaše širom svijeta. Na taj način dao je glas generacijama novih autora, a sam festival postao je sinonim za umjetničku slobodu i inovaciju.

Uz film, Redford je strastveni borac za zaštitu okoliša i ljudskih prava. Desetljećima se zalaže za očuvanje prirode, obnovljive izvore energije i održivost. Njegov aktivizam čvrsto je povezan s njegovim imidžom – čovjeka koji jednako cijeni umjetnost i prirodu.

Redford je uvijek bio poznat po tome što privatni život drži podalje od tabloida. Bio je u braku s Lolom Van Wagenen, s kojom je imao četvero djece. Kasnije se ponovno oženio Sibylle Szaggars, njemačkom umjetnicom. Iako se 2018. povukao iz glume, njegov utjecaj ostaje ogroman – kao glumca, redatelja, producenta, aktivista i pokretača kulturnih promjena.

