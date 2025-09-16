Najpoznatije uloge Roberta Redforda: Koji je njegov film vama bio najdraži?

Preminuo je Robert Redford, jedan od najvećih filmskih velikana čija je karijera trajala više od pola stoljeća. Kao glumac, redatelj i producent, osvojio je publiku širom svijeta svojom karizmom i talentom. U nastavku donosimo pregled njegovih najpoznatijih filmskih uloga – od klasika vesterna i političkih trilera do nezaboravnih romantičnih drama.

Robert Redford, glumac, redatelj i producent, ostavio je neizbrisiv trag u svjetskoj kinematografiji, a njegova smrt rastužila je obožavatelje filmske umjetnosti. Njegove uloge obilježile su nekoliko desetljeća Hollywooda, a donosimo pregled onih koje su ga učinile legendom.

Galerija 10 10 10 10 10

Od mladog revolveraša i šarmantnog zavodnika do usamljenog pomorca i karizmatičnog starijeg kriminalca – Redfordovi likovi obilježili su nekoliko generacija i ostavili dubok trag u povijesti kinematografije.

Sundance Kid – "Butch Cassidy i Sundance Kid" (1969)

Redford je utjelovio Sundance Kida, spretnog i karizmatičnog revolveraša, partnera slavnog Butcha Cassidyja (Paul Newman). Film je postao klasik vesterna i lansirao ga u sam vrh Hollywooda.

Robert Redford Foto: Profimedia

Johnny Hooker – "Žalac" (1973)

Kao Johnny Hooker, mladi i lukavi prevarant, Redford se udružuje s iskusnim varalicom (opet Paul Newman) kako bi izveo spektakularnu osvetničku prijevaru. Ova uloga donijela mu je nominaciju za Oscara, a film je nagrađen Oscarom za najbolji film.

Hubbel Gardiner – "Djevojka koju sam volio" (1973)

U ulozi Hubbela Gardinera, talentiranog i privlačnog pisca, Redford je zaigrao uz Barbru Streisand u jednoj od najpoznatijih romantičnih drama 70-ih. Njihova ljubavna priča postala je simbol filmske nostalgije.

Robert Redford Foto: Profimedia

Bob Woodward – "Svi predsjednikovi ljudi" (1976)

Redford je tumačio Boba Woodwarda, stvarnog novinara Washington Posta, koji je zajedno s kolegom Carlom Bernsteinom (Dustin Hoffman) razotkrio aferu Watergate. Film je postao uzor političkog trilera i pokazao moć istraživačkog novinarstva.

Denys Finch Hatton – "Moja Afrika" (1985)

U ovoj romantičnoj drami Redford je utjelovio Denysa Finch Hattona, britanskog lovca i istraživača, partnera danske spisateljice Karen Blixen (Meryl Streep). Njihova priča o ljubavi i slobodi donijela je filmu Oscara za najbolji film.

Debra Winger, Robert Redford Foto: Profimedia

Tom Booker – "Šaptač konjima" (1998)

Kao Tom Booker, konjski trener i iscjelitelj, Redford donosi toplu i emotivnu priču o čovjeku koji pomaže djevojci i njezinom konju da prebrode traumu nakon nesreće. Redford je i režirao ovaj film, pokazavši svoje redateljsko umijeće.

Robert Redford Foto: Profimedia

Our Man – "Sve je izgubljeno" (2013)

U jednoj od svojih najizazovnijih uloga Redford glumi neimenovanog pomorca (Our Man) koji sam vodi očajničku borbu za život nakon što mu jahta strada usred oceana. Film gotovo bez dijaloga oslanja se isključivo na njegovu glumačku snagu.

Robert Redford Foto: Profimedia

Forrest Tucker – "Kavalir s pištoljem" (2018)

Za oproštaj od glumačke karijere, Redford je izabrao ulogu Forresta Tuckera, šarmantnog starijeg kriminalca koji pljačka banke s osmijehom i neodoljivom karizmom. Bio je to dostojanstven završetak blistave karijere.

Koji vam je njegov najdraži film? "Butch Cassidy i Sundance Kid"

"Žalac"

"Djevojka koju sam volio"

"Svi predsjednikovi ljudi"

"Moja Afrika"

"Šaptač konjima"

"Sve je izgubljeno"

"Kavalir s pištoljem" "Butch Cassidy i Sundance Kid"

"Žalac"

"Djevojka koju sam volio"

"Svi predsjednikovi ljudi"

"Moja Afrika"

"Šaptač konjima"

"Sve je izgubljeno"

"Kavalir s pištoljem" Ukupno glasova:

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naš bivši nogometaš poslije razvoda od Fani Čapalije povukao se iz javnosti, no sada je primijećen u izlasku

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji