Nova knjiga otkriva bolnu tajnu Camille: Trauma iz mladosti oblikovala je njezin život

U novoj knjizi "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street" otkriveno je kako je kraljica Camilla doživjela seksualni napad.

Još prije nego je njezin muž kralj Charles stupio na prijestolje, kraljica Camilla kao vojvotkinja od Cornwalla je podržavala inicijative koje se bore protiv nasilja nad ženama, pogotovo onih koji se tiču seksualnog nasilja. Jedan od razloga otkriven je u novoj nadolazećoj knjizi bivšeg kraljevskog dopisnika Valentinea Lowa "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street".

Kako je napisao autor, današnja kraljica bila je napastvovana kada je imala 16 ili 17 godina kada je bila u vlaku za Paddington, a nepoznati muškarac ju je počeo dodirivati.

Low tvrdi kako je Camilla ovu priču ispričala prije 17 godina u razgovoru s tada novoizabranim gradonačelnikom Londona Borisom Johnsonom.

"Navodno mu je rekla: "Neki tip je pomicao ruku sve dalje i dalje"", piše u knjizi dodavši kako je Camilla tada rekla da je učinila ono što ju je majka naučila - skinula cipelu s potpeticom i udarila napadača.

Prema pisanju Maila, iako kraljica nikada nije željela javno govoriti o vlastitom iskustvu, prihvaća činjenicu da je ono sada izašlo u javnost.

"Ako čitanje njezine priče može pomoći drugim ženama, smatra da je to u takvim okolnostima pozitivan ishod", izjavio je izvor blizak kraljici, dodavši kako ona ovo nikad nije skrivala od obitelji i prijatelja. "Njezino iskustvo, nažalost, bilo je poznato mnogim ženama tada, baš kao što je, nažalost, poznato i danas. I jasno, potpuno neprihvatljivo."

