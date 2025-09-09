Provjerite koliko se sjećate serije koja je proslavila Gorana Višnjića i Georgea Clooneyja!

Serija ''Hitna služba'' bila je popularna 90-ih godina, a za one koji su je gledali pripremili smo kviz.

Hrvatski glumac Goran Višnjić svjetsku slavu doživio je u seriji ''Hitna služba'', a uz njega u napetim epizodama istaknuo se i danas mega-svjetski šarmer George Clooney.

Ako ste gledali ovu hit-seriju, provjerite koliko se detalja sjećate u našem kvizu.

Jedan kviz treba vladati svima! Provjerite svoje znanje o Gospodaru prestenova OVDJE.

Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja? Kviz je OVDJE.

