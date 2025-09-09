Pretraži
Provjerite koliko se sjećate serije koja je proslavila Gorana Višnjića i Georgea Clooneyja!

Piše J. C. , Danas @ 20:08
Serija ''Hitna služba'' Serija ''Hitna služba'' Foto: Profimedia

Serija ''Hitna služba'' bila je popularna 90-ih godina, a za one koji su je gledali pripremili smo kviz.

Kviz o seriji ''Hitna služba''
U selu svi ga znaju, a sada je Vojko V stao i pred naš mikrofon!
''nije to neka slava''
Splitski reper skromno o usponu na vrh: ''Nisam Michael Jackson da ne mogu izaći iz kuće''
Andrea Trgovčević o svom boravku u Afganistanu
"to nisu priče"
Supruga našeg influencera progovorila o najtežem putovanju: "Ako bi vas stavili u kavez..."
''to mi je najljepše''
Doja Cat pojela ruž na crvenom tepihu?
imala razlog za to
Pojela vlastiti ruž pred svima! Reperica priredila prizor koji nitko nije očekivao
u tajnosti
''Pa jesu li normalni?''
dobro raspoložena
''bila je jedinstvena''
direkt iz aviona
vijesti
Meksiko: U naletu vlaka na autobus poginulo deset, ozlijeđeno više od 60 ljudi
Stigle hitne službe
Strašna nesreća: Vlak udario u autobus, najmanje deset smrtno stradalih
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme
Ako stvari postanu ozbiljne
show
u tajnosti
''bila je jedinstvena''
''Pa jesu li normalni?''
zdravlje
Nutricionisti preporučuju
Ima ga gotovo polovica odraslih
podijelio je na društvenim mrežama
zabava
Ups!
LOL
Jao…
tech
3I/ATLAS
Mogu li te promjene nestati?
Ostvarenje noćne more
sport
velika gesta!
TO JE TO!
ŠTO SE TU DOGODILO?
tv
LEYLA
U DOBRU I ZLU
DALEKI GRAD
putovanja
Viralni hajp
Tope se u ustima
Tjedni jelovnik
novac
Izgubljeni prihodi
Vizionar
lifestyle
Nutricionisti preporučuju
TOP!
Za nju postoji lista čekanja
sve
velika gesta!
TO JE TO!
u tajnosti
