Sjećate se slatkog Lea iz MasterChefa? Danas izrađuje čuda od hrane, a prati ga 55 tisuća ljudi

Leo Jurešić ljubav prema slasticama nastavio je održavati i nakon MasterChefa, ugodno ćete se iznenaditi kad vidite kakve recepte priprema.

Leo Jurešić u MasterChefu se predstavio 2022. godine kao najmlađi kandidat.

Te sezone bio je jedini muškarac u top pet, a iako je u showu većinom morao raditi slana jela, od prve epizode govorio je da je njegova velika ljubav slatko.

Tako je ostalo sve do danas, a svoju ljubav spojio je i s novim hobijem. Na svojim društvenim mrežama na kojima ga prati čak 55 tisuća pratitelja Leo objavljuje recepte slastica od kojih će vam stati pamet.

Nisu to samo obični kolači već kreacije koje na prvu izgledaju kao sasvim nešto drugo, a u nastavku pogledajte kako je od slatkih namirnica napravio kokose, jestivu vazu s cvijećem, kokice, violinu i još mnogo toga.

Još jedna zanimljivost o Leu je da je sa samo 15 godina osnovao vlastitu firmu.

"Uvijek sam želio imati nešto svoje, tako da sam se poprilično rano odlučio na taj pothvat. Nakon nekog vremena shvatio sam da to jednostavno nije put kojim ja želim ići, tako da sam odlučio to staviti sa strane. Nakon ovog iskustva mislim da je upravo kuhanje smjer u kojem mogu pokazati svoju kreativnu stranu i teren na kojem se osjećam vrlo dobro i ugodno", rekao nam je u intervjuu nakon ispadanja prije dvije godine.

