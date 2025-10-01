Što joj je bila motivacija za povratak? Antonija Stupar nakon duže pauze vraća se na male ekrane!

Televizija joj je dugo bila drugi dom, a publika ju pamti po zaraznoj energiji i vedrini. Nakon godina posvećenih obitelji i poslovima iza kamera, Antonija Stupar odlučila je ponovno stati pred njih – ovoga puta u drukčijem, smirenijem i zrelijem formatu.

Nakon duže pauze, poznata voditeljica Antonija Stupar vraća se na male ekrane s emisijom ''Arhitekti i projekti''.

U razgovoru za naš portal otkriva što ju je motiviralo na povratak, kako danas gleda na televiziju i zašto je obitelj njezin najveći oslonac.

Povratak u potpuno drugačijem formatu

''Pauza je trajala dugo i kad se pojavio poziv za emisiju Arhitekti i projekti, prepoznala sam u njoj nešto što mi je blisko i zanimljivo. To me motiviralo da ponovno stanem pred kamere'', kaže Antonija.

Novi format razlikuje se od show programa po kojima ju je publika zapamtila.

''Osvježilo me jer je potpuno drugačiji. Nema žurbe ni stalnog tempa, već se priče razvijaju polako i detaljnije, a to mi baš odgovara'', objašnjava.

Lekcije iz prošlosti i pauza koja je trebala

Na svoje televizijske početke gleda s osmijehom:

''Najvažnije sam naučila da se ne smije izgubiti autentičnost. Ljudi odmah prepoznaju iskrenost''.

Tijekom godina izbivanja, Antonija se posvetila obitelji i djeci, ali i drugim poslovima: eventima, PR-u i društvenim mrežama.

''Naravno da sam osjećala nostalgiju, ali pauza mi je dobro došla. Danas zrelije pristupam poslu i lakše postavljam granice između posla i privatnog''.

Obitelj kao najveći prioritet

Povratak pred kamere traži dobru organizaciju.

''Djeca su mi prioritet i trudim se da ne propustim važne trenutke, a snimanja se mogu uklopiti u taj ritam''.

Dodaje da ju najviše puni vrijeme s obitelji i mali trenuci mira:

''Djeca su sretna što me ponovno gledaju na televiziji. Ponosna su, a meni je to najljepši osjećaj''.

Pogled u budućnost

Na pitanje gdje se vidi u narednim godinama, Antonija odgovara bez velikih planova:

''Sve što treba doći, dođe. Tek sam krenula s ovim projektom i trenutno uživam u njemu''.

A kada bi mogla birati ulogu iz snova?

''Teško mi je izdvojiti neku. Vjerujem da pravi projekt dođe u pravo vrijeme – a ja trebam samo prepoznati je li taj onaj iz snova''.

Antonijin povratak pokazuje da se strpljivost i autentičnost uvijek isplate – a publika će je zasigurno s veseljem ponovno pratiti u novom formatu.

