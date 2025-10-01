Crtanje nogama oduvijek joj je prirodno: ''Nisam to doživljavala kao nešto posebno...''

Kada netko na scenu donese nešto potpuno drugačije, publika to odmah osjeti. Upravo se to dogodilo s Ivonom Dragičević, mladom umjetnicom koja je svojim crtanjem rukama i nogama ostavila žiri bez daha i osvojila Zlatni gumb.

Mlada umjetnica Ivona Dragičević u nekoliko je trenutaka osvojila žiri i publiku Supertalenta.

Njezin jedinstveni talent – crtanje istovremeno rukama i nogama – priskrbio joj je Zlatni gumb i nevjerojatnu pozornost cijele regije. U razgovoru za naš portal otkriva kada je shvatila da je njezina sposobnost posebna, kako izgleda proces stvaranja i što planira nakon showa.

Prirodni dar koji je dugo smatrala uobičajenim

Kada je prvi put shvatila da ima talent crtati istovremeno i rukama i nogama?

''Budući da sam s tom sposobnošću rođena, dugo ju nisam doživljavala kao nešto posebno, jednostavno sam smatrala da tako treba biti. Nisam razmišljala o tome kako crtanje ili slikanje izgleda izvana, već mi je uvijek bilo važno samo da rad bude kvalitetan. Tek nedavno, kada me netko pitao shvaćam li što zapravo radim, postala sam svjesna da mijenjam ruke nesvjesno i da je to nešto neuobičajeno.”

Kako je uopće došla na ideju spojiti ambideksterstvo s umjetnošću?

''Isprva je to dolazilo potpuno spontano i nesvjesno. Tek kad sam shvatila da je takva vještina rijetkost, odlučila sam istražiti koliko daleko ona može ići. Vjerujem da će mi budućnost donijeti još novih otkrića o samoj sebi i vlastitim sposobnostima.”

Proces stvaranja i predanost vježbi

Koliko joj vremena treba da nacrta jedno svoje djelo?

''Vrijeme izrade ovisi o tehnici, dimenzijama i motivu. Raspon je od jednog sata do nekoliko tjedana. Ako govorimo o crtanju, prosjek u zadnje vrijeme je oko 8 sati po radu, dok za slikanje u prosjeku uložim oko 20 sati.''

Je li ti crtanje na ovaj način prirodno ili je morala puno vježbati da dođe do savršenstva?

''Način na koji izvodim crtanje rukama i nogama jednostavno prepoznajem instinktivno, odmah znam mogu li nešto izvesti ili ne i prije nego pokušam. No, da bih bila zadovoljna rezultatom, potrebno je uložiti sate vježbe prije nego rad predstavim javnosti''.

Reakcije bližnjih i umjetničke teme

Kakve su reakcije njezine obitelji i prijatelja na ovaj neobični talent?

''Prijatelji su se već navikli da od mene mogu očekivati neočekivano kada je riječ o umjetnosti, dok se obitelj i dalje iznova iznenadi, iako me najbolje poznaju. Sve u svemu, svi su vrlo ponosni''.

Koje teme ili motive najviše voli crtati ovim posebnim stilom?

''Portreti su moj prirodni teritorij pa najčešće radim njih. No ne ograničavam se isključivo na to – vjerujem da će mi i druge teme u budućnosti donijeti nove eksperimente u ovom ambidekstrijskom pristupu''.

Kako izgleda njezin proces stvaranja – koristi li istovremeno različite boje i tehnike?

''Imala sam prilike raditi s više boja istovremeno i rezultati su se pokazali vrlo uspješnima. Ipak to je tek početak mog istraživanja, vidjet ćemo kamo će me daljnji eksperimenti odvesti'', rekla nam je.

Zlatni gumb i iskustvo na Supertalentu

Je li ikad zamišljala da će svojim talentom iznenaditi baš cijelu regiju?

''Iskreno, ne. Dugo sam sve to smatrala sasvim uobičajenim i nisam mogla ni pretpostaviti da će izazvati toliku pažnju.”

Što joj je bilo u glavi u trenutku kad su Igor i Frano stisnuli zlatni gumb?

''Vidjela sam ih kako trče prema gumbu, ali u mojoj glavi je bio potpuni šok. Tek sat vremena kasnije postala sam svjesna što se zapravo dogodilo. Najluđe je to što se većine trenutaka s pozornice ne sjećam, nego sam ih ponovno proživjela tek kad sam emisiju pogledala na televiziji.”

Pogled prema budućnosti

Što bi voljela postići nakon Supertalenta – ima li planove za izložbu ili neki novi projekt?

''Nakon Supertalenta voljela bih još snažnije povezati svoj rad s publikom, kako kroz izložbe tako i kroz projekte koji spajaju umjetnost i inspiraciju. Moja prva samostalna izložba otvara se već za nekoliko dana, što mi je izuzetno posebno jer se odvija paralelno s mojim nastupima na Supertalentu. Dugoročno želim nastaviti istraživati vlastite mogućnosti i razvijati tehnike koje još nisam u potpunosti iskoristila. Za mene je svaki rad nova priča i novi izazov, pa Supertalent vidim kao priliku da svojoj umjetnosti otvorim vrata prema široj publici, ali i da dublje osjetim vlastiti put'', otkrila nam je.

Ivona Dragičević svojim je talentom već pomaknula granice u umjetnosti, a tek je na početku puta. Zlatni gumb samo je potvrda da publika i struka žele vidjeti kamo će je njezina posebna vještina odvesti.

