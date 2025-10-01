Holivudska diva ne posustaje ni u 88. godini: Prošetala je pistom i inspirirala milijune

Jane Fonda iznenadila je sve kada se u 88. godini života prošetala modnom pistom u Parizu u sklopu Tjedna mode.

Holivudska zvijezda, neustrašiva aktivistica i žena koja ni u devetom desetljeću života ne usporava – Jane Fonda ostaje simbol snage i ustrajnosti.

Ova ikona filmske i televizijske industrije u svojoj 88. godini života se prošetala modnom pistom u Parizu, pokazavši kako godine nisu prepreka za ciljeve.

Njena životna priča daleko nadilazi filmsku karijeru: obilježena je obiteljskim tragedijama, političkim angažmanom, brojnim uhićenjima i borbom za ono u što vjeruje. Njezina karijera je imala dobru startnu poziciju. Njezin otac bio je oskarovac Henry Fonda, brat Peter Fonda također je ostvario veliku filmsku karijeru, a ona se vrlo brzo nametnula kao talentirana glumica.

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća postaje jedno od najvažnijih imena u Hollywoodu, a do danas je snimila više od 60 glumačkih projekata. Dobila je dva Oscara za filmove "Klute" i "Coming Home", a publika je obožava i u kasnijim projektima poput kultne serije "Grace and Frankie".

Unatoč glamuroznom životu, Fonda je često progovarala o teškom odnosu s ocem, ali i o majci Frances Ford Seymour koja je tragično završila život. Ove osobne rane oblikovale su njezinu borbu za vlastiti identitet i slobodu. Jane se udavala tri puta, ima troje djece, a danas je i baka – no najviše se ponosi time što je uspjela ostati vjerna svojim uvjerenjima.

Ona nikada nije bila samo glumica, već je desetljećima na prvoj liniji borbe za mir, jednakost i okoliš. Tijekom Vijetnamskog rata otvoreno je kritizirala američku vladu, što joj je donijelo etiketu kontroverzne ličnosti. Kasnije se borila za prava žena, podržavala pokrete protiv rata u Iraku, a posljednjih godina posvetila se klimatskom aktivizmu.

Posebno je odjeknuo njezin angažman s inicijativom "Fire Drill Fridays" u Washingtonu, gdje je redovito sudjelovala u prosvjedima i bila više puta uhićena – i to sve u osamdesetim godinama života.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih svojim videima za vježbanje motivirala je milijune žena diljem svijeta, postavši pionirka fitness revolucije. Otvoreno je govorila i o estetskim operacijama, ističući da se kaje zbog nekih, ali i da je važno biti iskren o pritiscima koje industrija nameće ženama. U posljednjih nekoliko godina hrabro je progovorila i o svojoj borbi s rakom, naglašavajući važnost preventivnih pregleda i zdravstvene brige.

Unatoč činjenici da je pred desetim desetljećem života, Jane Fonda i dalje osvaja modne piste i kamere, sudjeluje na gala događanjima i neumorno se zalaže za pravdu.

