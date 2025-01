Tko je supruga Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina, a medije izbjegava

Zlatan i Helena zajedno su od 2001. godine, ali se nikada nisu vjenčali. Zajedno imaju dva sina.

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović bio je na zagrebačkom Maksimiru na utakmici između Dinama i Milana.

Zlatan je od 2001. godine u vezi s 11 godina starijom Helenom Seger, a ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Inače, Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje on ima sa sponzorima.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu. Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju suprugu.

Vjenčali se nisu, ali zajedno imaju dva sina, Maximiliana i Vincenta.

