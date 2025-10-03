Nekad zgodni brat Kardashianki pojavio se pred kamerama prvi put nakon 8 godina

Rob Kardashian, brat slavnih Kardashianki, iznenadio je fanove nakon što se pojavio pred kamerama prvi put nakon čak osam godina.

Rob Kardashian iznenadio je obožavatelje kratkim pojavljivanjem u najavi za novu sezonu reality showa njegove slavne obitelji, ''The Kardashians''. Ovaj sramežljiv član klana, koji se većinu odraslog života povukao iz javnosti, nije se pojavljivao u serijalu posljednjih osam godina.

U isječku se Rob pojavljuje na trenutak, noseći plavu kapu i crnu majicu, izgledajući gotovo isto kao i prije deset godina – bez vidljivih promjena. Dočekala ga je starija sestra Khloe Kardashian, koja mu se obratila nježno, koristeći njegove nadimke ''Bob'' i ''Bobby''.

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Roba njegovi obožavatelji pamte kao zgodnog mladića, no tijekom godina dobio je i koji kilogram viška.

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Javnost ga pamti i po njegovoj vezi s pjevačicom Ritom Orom, s kojom je 2012. godine bio jedan od najpraćenijih parova showbizz scene.

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Kasnije je, 2016. godine, započeo vezu s modelom Blac Chynom, a u studenom iste godine dobili su kćerkicu Dream. Ipak, njihova veza ubrzo se raspala – par je prekinuo već u veljači 2017., a njihove burne svađe mjesecima su punile medijske stupce. Javnost se sjeća prepucavanja preko društvenih mreža, curenja Chyninih golišavih fotografija, uništavanja imovine, ali i brojnih sudskih tužbi.

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Godine 2022. Chyna je odlučila tužiti i cijelu obitelj Kardashian, ističući kako su je financijski i emotivno zakinuli te povrijedili njezinu djecu nakon što su zaustavili snimanje realityja ''Rob & Chyna''. Iako su sukobi bili žestoki, čini se da su u međuvremenu ipak uspjeli riješiti barem dio nesuglasica.

Danas Rob većinu vremena posvećuje upravo svojoj kćerkici Dream, a strani mediji prenose da vjerojatno živi s Khloe u njezinoj raskošnoj vili u Hidden Hillsu, tik uz kuću njihove majke Kris Jenner.

Rob Kardashian Foto: Profimedia

Njegovo neočekivano pojavljivanje u novoj sezoni realityja oduševilo je fanove, a mnogi se nadaju da će Rob ovoga puta pred kamerama ostati duže i ponovno postati važan dio dinamičnog svijeta slavne obitelji Kardashian.

