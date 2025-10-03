Donosimo detalje s najglamurouznijeg crvenog tepiha za 25. rođendan Nove TV!

Već punih 25 godina Nova TV sinonim je za televiziju koja najbolje poznaje svoju publiku – njezine želje, emocije i navike. Svoj smo 25. rođendan proslavili u velikom stilu. Na crvenom tepihu zasjale su brojne domaće zvijezde i političari. Djelić atmosfere donosi naš Davor Garić za IN magazin.

Nova TV već 25 godina nije samo televizija, ona je dio života svojih gledatelja. Nova TV stvara svijet koji volimo. Svijet pun emocija, točnih informacija, zabave...

"Ja bih rekao da je tajna u snovima kada smo bili mladi i vjeri u sebe. Da je tajna u timu i ljudima koji čine Novu TV i jednostavno kombinacija tih faktora nas je dovela na poziciju broj jedan još davne 2010. godine, a isto tako nas je održala na prvom mjestu sve do danas", izjavio je Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Na programu su brojne serije i televizijske emisije, no što zvijezde vole gledati na prgramu Nove TV?

"Najviše volim gledati sebe u serijama koje glumim", sa smijehom je rekla Ksenija Pajić, koja trenutno glumi u seriji "U dobru i zlu", dok Filip Jurčić priznaje kako mu je najdraže gledati nogomet.

Kada ne gleda crtiće zbog djece Viktora i Grete, Franka Batelić Ćorluka na Novoj TV voli pogledati IN magazin, ali i seriju "Kumovi" u kojoj glumi njezina prijateljica Lana Ujević Telenta.

Galerija 2 2 2 2 2

25. rođendan Nove TV - 1 Foto: In Magazin

"Jako sam se navukao na "MasterChef", jer ta tri momka jako dobro rade", priznao je Žarko Radić, dok se Bojana Gregorić Vejzović nadovezala: "Dnevnik obavezno se gleda, to onda znaš da si već u nekim godinama kad moraš gledati."

Katarina Baban poručila je kako gleda "U dobru i zlu", gdje tumači ulogu Petre Majdak Praljak, a Gianna Apostolski je otkrila kako voli priloge iz IN magazina. I Ecija Ojdanić gleda Dnevnik Nove TV i serije u kojima glumi.

25. rođendan Nove TV - 5 Foto: In Magazin

"Informativa mi je sjajna! Stvarno uživam dobiti informacije koje su točne, brze i jasne. Zapravo, volim voditelje Dnevnika", ispričala je Mirna Medaković Stepinac, poručivši kako joj je najdraža voditeljica Marija Miholjek, dok je Tonči Huljić uglavnom vezan uz seriju "Kumovi".

Pogledaji ovo Celebrity Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi

Marko Grubnić radio je na mnogo projekata Nove TV, no bio je jasan kada je otkrio koji mu je projekt najdraži.

"Pa evo, s obzirom na to da nam je "Supertalent" aktualan, dat ću svoj glas za "Supertalent"", rekao je Marko.

Naš informativni program godinama nosi titulu najgledanijeg. Dnevnik Nove TV ove godine slavi svoj dvadeseti rođendan!

25. rođendan Nove TV - 3 Foto: In Magazin

25. rođendan Nove TV - 6 Foto: In Magazin

"Zadržali smo to povjerenje gledatelja, jer znamo pogoditi onu pravu emociju, pravu temu, dati ljudima dodatnu vrijednost one informacije koje su možda čuli tijekom dana, možda pročitali na društvenim mrežama", ispričao je Petar Pereža.

IN magazin je na programu proteklih 16 godina, a bilo je to uzbudljivo putovanje.

"Divno je prisjetiti se početaka i vidjeti koliko se toga postiglo u ovih 25 godina, ali me svakako veseli činjenica što je među brojnim formatima Nove TV jedna od najdugovječnijih emisija upravo IN magazin", izjavila je Svjetlana Matić Koljenik, zahvalivši se gledateljima. "Velika je to čast, ali i odgovornost."

Omiljena voditeljska lica Nove TV uvijek su nasmiješena i dobro raspoložena, pa smo odlučili istražiti što je ovom dvojcu najteže kada su ispred kamera.

25. rođendan Nove TV - 4 Foto: In Magazin

"Nema teških situacija. Nekako te adrenalin pogura i zapravo, pogotovo kada ovako radiš s divnim partnerom, bude sve dobro", izjavila je Mia Kovačić, na što se Frano Ridjan nadovezao: "Nemam prigovora, moram priznati da ništa ne boli još uvijek, iako s obzirom na količinu programa u zabavnom programu, predlažem da uvedemo pokoji stolac, čisto da voditelji izdrže još koju sezonu."

Gledatelje je osvojio i show Tko to tamo pjeva.

"Jako smo dobra ekipa, super smo se skompali. Mislim da svatko ima neki svoj karakter, a opet sve to doprinosi showu", riječi su Alke Vuice.

Najgledaniji kulinarski show u zemlji i okorjele gastro antitalente pretvora u prave chefove.

"Pa nova sezona je kompletno nova. Napravili smo zanimljive nove cikluse, mislim da će svima biti zanimljivo, a ponajviše gledateljima, a i kandidatima, ali čak i nama", ispričao je Mario Mihelj.

Nova TV i za sljedećih 25 godina garantira sadržaj koji ćete voljeti.

"Puno istine, provjerenih priča, provjerenih izvještaja, da će biti puno emocije, talenta i zabave - to je ono što mogu obećati našim gledateljima", zaključio je Dražen Mavrić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Svi su sve vidjeli! Nespretan pokret Kate Moss bez grudnjaka paparazzi su jedva dočekali

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Tko je tajanstvena partnerica Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete

Pogledaji ovo Celebrity U sukobu s bivšom suradnicom? Novi album Taylor Swift otkriva skrivene razmirice