Dragana Mirković postala baka! Evo koje su ime njezin sin i snaha dali novorođenoj bebi

Sin Dragane Mirković i snaha Melani dobili su djevojčicu Kseniju.

U obitelji Dragane Mirković zavladalo je pravo slavlje!

Sin Marko i njegova supruga Melani dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Ksenija. Radosna vijest obradovala je cijelu obitelj, a beba je na svijet stigla putem carskog reza u bečkoj klinici AKH.

Marko Bijelić s djevojkom Foto: Marko Bijelić/Instagram

Kako prenose srpski mediji, Melani se osjeća odlično, a malena Ksenija dobila je najviše ocjene pri rođenju.

Dragana, vidno ganuta dolaskom prve unuke, odlučila je ovaj trenutak zadržati samo za sebe i najbliže. Naime, isključila je mobilni telefon i povukla se iz javnosti kako bi u miru provela ovaj poseban dan.

Dragana Mirković - 5 Foto: Dragana Mirković/Instagram

Pjevačica je ranije govorila koliko se raduje toj ulozi.

"Najljepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mjere. Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje", izjavila je svojevremeno.

Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram

Dragana Mirković Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

