Je li gola ili samo djeluje tako? Ovo izdanje potaknulo je gomilu reakcija

Rebecca Hall pojavila se na gala večeri u haljini koja imitira nagi torzo i izazvala lavinu reakcija na crvenom tepihu.

Na 5. godišnjoj gala večeri Muzeja filma u Los Angelesu (Academy Museum Gala 2025) glumica Rebecca Hall bila je jedna od najkomentiranijih gošća večeri, zahvaljujući modnoj kombinaciji koja je podigla obrve i pokrenula rasprave.

Rebecca se pojavila u haljini s potpisom Thoma Brownea, iz kolekcije proljeće/ljeto 2026, čiji je gornji dio dizajniran tako da stvara iluziju nagog ženskog torza.

Rebecca Hall - 5 Foto: Profimedia

Rebecca Hall - 4 Foto: Profimedia

Haljina je opisana kao "siva kamuflažna verzija ženstvenosti", a vizualni efekt bio je toliko snažan da su se mnogi pitali – je li gola ili samo djeluje tako?

Rebecca Hall - 3 Foto: Profimedia

Rebecca Hall - 2 Foto: Profimedia

Rebecca Hall - 1 Foto: Profimedia

Uz taj upečatljiv kroj, glumica je odabrala dugu, usku tamnu suknju s decentnim prorezom, dok je od obuće nosila jednostavne crne ravne sandale, čime je dodatno istaknula ležernost, ali i sigurnost u vlastiti stil.

