Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali

Zbog pomalo zapuštenog izgleda i nekoliko kilograma viška glumca je na prvu teško prepoznati.

Zvijezda serije "Prijatelji", Matt LeBlanc, snimljen je u rijetkom javnom izlasku samo nekoliko dana prije druge godišnjice smrti njegova kolege i bliskog prijatelja Matthewa Perryja.

Glumac koji je svijet osvojio ulogom simpatičnog Joeyja Tribbianija viđen je u ležernoj šetnji sa svojom kćeri Marinom, koja danas ima 21 godinu. Paparazzi su ih ulovili u sunčanom Los Angelesu.

Matt LeBlanc Foto: Profimedia

Na fotografijama nosi crvenu majicu dugih rukava, traperice i šiltericu s maskirnim uzorkom, a Marina nosi bijele traperice, top bez rukava i visoke bijele gležnjače. Oboje djeluju opušteno, a njihov rijedak zajednički izlazak izazvao je veliku pozornost.

Matt LeBlanc Foto: Profimedia

LeBlanc se u posljednje vrijeme povukao iz javnog života te se posvetio privatnom biznisu. Naime, glumac je suvlasnik luksuznog autosalona RPM Motorcars sa sjedištem u Sherman Oaksu, Los Angeles, specijaliziranog za prodaju luksuznih, egzotičnih i sportskih automobila. U dokumentima se navodi da je vlasnički udio preuzeo još u listopadu 2020.

Matt LeBlanc Foto: Profimedia

Matt LeBlanc - 5 Foto: Profimedia

Matt LeBlanc - 2 Foto: Profimedia

LeBlanc nije glumio od 2021. godine, kada se pojavio u specijalu ''Friends: The Reunion'', a njegova posljednja uloga bila je u seriji "Man with a Plan", koja se emitirala od 2016. do 2020. godine. Tada je izjavio da planira uzeti predah od glume – što očito sada i radi.

Matt LeBlanc - 1 Foto: Profimedia

Matt LeBlanc - 4 Foto: Profimedia

Matt LeBlanc - 5 Foto: Profimedia

Matt LeBlanc - 3 Foto: Profimedia

