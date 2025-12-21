George Clooney javio se s najbolnijom viješću: "Bila je moja heroina..."

Preminula je Ada Zeidler, sestra Georgea Clooneyja, a glumac ju je dirljivo opisao kao svoju heroinu koja se s rakom borila hrabrošću.

Adelia Ada Zeidler, starija sestra Georgea Clooneyja, preminula je u petak, 19. prosinca, u 65. godini života nakon teške borbe s rakom. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je slavni glumac, koji nije skrivao koliko mu je gubitak teško pao.

George Clooney i njegova supruga Amal oprostili su se od Ade dirljivim riječima, ističući njezinu iznimnu snagu i vedar duh. U izjavi za časopis People glumac je rekao: "Moja sestra, Ada, bila je moja heroina. Suočila se s rakom hrabrošću i humorom. Nikad nisam upoznao nikoga tako hrabrog."

Unatoč bratovoj svjetskoj slavi, Ada je svjesno birala život daleko od reflektora. Bila je bliska s Georgeom, ali je poštovala njegovu privatnost i rijetko govorila o njemu u javnosti. Sebe je često opisivala kao njegovu suprotnost – osobu snažno vezanu uz obitelj, posao i lokalnu zajednicu, iako su dijelili iste vrijednosti upornosti i predanog rada.

Prema navodima iz osmrtnice, Ada je preminula mirno, okružena članovima obitelji. Iza sebe je ostavila sina Nicka Zeidlera, kćer Allison Zeidler Herolaga, brata Georgea i njegovu suprugu Amal, kao i brojne članove obitelji koji tuguju za njom.

Rođena 2. svibnja 1960., Ada je bila kći novinara Nicka Clooneyja i spisateljice Nine Bruce Warren te je bila nešto više od godinu dana starija od slavnog brata. Dok je George gradio karijeru u Hollywoodu, Ada je izabrala stabilan i povučen život u Kentuckyju, gdje je godinama radila kao učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi i bila aktivna u lokalnoj zajednici u Edgewoodu.

Udala se 1987. za umirovljenog vojnog kapetana Normana Zeidlera, koji je preminuo 2004. godine od srčanog udara. Nakon njegove smrti, Ada je sama odgajala njihovu djecu, ostajući dosljedna jednostavnom i mirnom načinu života koji je cijenila cijelog života.

